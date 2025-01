Call of Duty: Black Ops 6 – On passe en revue l’événement Squid Game

Il était annoncé depuis un petit moment déjà, et fait suite à la sortie de la saison 2 sur Netflix, l’événement saisonnier Squid Game fait donc bien son apparition dans Call of Duty: Black Ops 6. Et autant dire que chez Treyarch et Activision on a voulu mettre les petits plats dans les grands pour l’occasion, puisque s’invitent dans les trois modes de jeux multijoueur quelques petites surprises qui devraient ravir les joueurs. Attention, le maitre des jeux vous surveille.

Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe pour cet événement deux pistes de déblocages pour les diverses récompenses que l’on peut glaner. Une piste gratuite qui est donc accessible à tous et une autre « premium » qui nous demande de débourser 1 100 points COD (actuellement 8,99€ après promotion) pour pouvoir y accéder. Différentes récompenses sont au programme, comme des skins d’armes et d’opérateurs, des bannières, des emblèmes, des portes bonheurs, on en passe et des meilleurs.

Aussi, contre 2 800 points COD (comptez un peu plus de 20€), vous aurez accès au Pack Traqueur Squid Game 2 : Gardes Roses, qui offre lui trois skins opérateurs, deux d’armes, ainsi que les diverses autres babioles habituelles. Deux autres packs, pour le même prix, vous donneront accès à d’autres skins, dont un vous permettant d’acquérir celui de Young-Hee, la célèbre poupée du jeu 1, 2, 3 Soleil.

Les modes de jeu multijoueur

C’est là que cela devient intéressant. On sait que lors d’événements particuliers, les équipes en charge de chaque Call of Duty aiment à proposer des modes de jeu inédits permettant d’apporter un peu neuf au reste de la proposition. Pour Squid Game, Black Ops 6 propose donc deux modes distincts.

Le premier, 1, 2, 3 Soleil, nous demandent de passer une ligne d’arrivée dans le stade de la carte Red Card durant trois manches de deux minutes chacune. Bien évidemment, et comme dans la série Netflix, Young-Hee veille, et lorsque cette dernière dit soleil, il nous faut impérativement ne plus bouger au risque d’être éliminé.

L’autre particularité étant que si, lors de la première manche, nous ne pouvons nous battre contre les autres concurrents, lors des deux suivantes, il nous est possible de ramasser des armes de mêlée au sol pour pouvoir tuer nos adversaires et augmenter nos chances de victoire. Et c’est dans les faits plutôt distrayants, voire assez drôle parfois, même si on en fait relativement vite le tour et que l’on aurait aimé plus de cartes.

Ensuite vient Pentathlon. Ce dernier est une sorte de jeu en équipe qui nous demande d’enchainer les parties sur cinq modes de jeu différents, soit Domination, Elimination Confirmée, ainsi que Point Stratégique notamment. La particularité vient des deux derniers modes, des sortes de variantes de ce qu’est le Match à Mort en Équipe, avec l’un appelé Tirelire et l’autre Roulette.

Le premier nous demande de nous affronter en équipe et de tuer un maximum pour remplir la Méga Tirelire qui trône sur la carte, et nous emparer des gains. Le second est une sorte de roulette russe grandeur nature durant laquelle l’on peut instantanément tuer nos adversaires avec notre arme de poing, qui peut aussi se retourner contre nous et nous exploser en pleine face. Cela rapporte certes le double de points, mais c’est à nos risques et périles.

Notons qu’il est possible que le Pentathlon se finisse sur un match nul, chose qui ne nous est jamais arrivée, mais c’est une possibilité à ne pas négliger. Aussi, on vous avoue que nous ne jouons qu’à cela en ce moment, la multiplicité des cartes proposées, les deux MME réinventés, nous ont totalement conquis, d’autant plus que le travail d’équipe est bien présent.

Enfin, et c’est la cerise sur le gâteau, un Moshpit Squid Game est au menu, et permet de faire des parties de Domination, MME et Point Stratégique sur différentes cartes. La particularité étant que des événements aléatoires liés à tout ce qui a été énuméré plus haut interviennent durant nos parties.

Ainsi, on peut avoir accès au fameux pistolet tuant en un coup, alors que la Méga Tirelire peut aussi apparaître, et que Young-Hee peut faire son fameux décompte dès lors que l’un des joueurs a réuni tous les prérequis afin de tenter de nettoyer les rangs de l’équipe adverse. Grisant, cela permet d’avoir un petit package tout-en-un de ce que l’événement Squid Game a à offrir.

Le mode Zombie

Pour ce qui est du mode Zombie de Call of Duty: Black Ops 6, la carte Citadelle des Morts et Lyberty Falls proposent des variantes de ce que l’on connait de base, avec 1, 2, 3 Zombies. En gros, Young-Hee interviendra régulièrement durant la partie pour nous imposer quelques nouvelles règles, comme ne pas bouger alors que l’on est assailli de toutes parts par des hordes de morts-vivants, au risque de perdre de nombreux points, ou encore de survivre quelque temps face à des zombies bien énervés, plus rapides et difficilement tuables. Réussir tout ceci nous permet ensuite d’engranger pendant un laps de temps précis le double de points de carburant.

Difficile de tirer un constat de ce mode, même s’il n’est pas mauvais, le mode Zombie reste ce qu’il est et ne nous a pas particulièrement passionné. Néanmoins, nous avons pu nous y essayer entre amis, et comme de coutume, c’était déjà bien plus efficace et agréable qu’avec des partenaires aléatoires.

Warzone

Pour ce qui est de Warzone, direction la carte Urzikstan pour quelques défis liés à Squid Game, dont 1, 2, 3 Soleil et bien d’autres choses qui mettront en valeur vos talents en tant qu’escouade, car on parle ici de manches qu’il faut remporter. La meilleure en ressortira couronnée tout simplement. Un mode qui apporte un peu de variété au genre Battle Royale, même si l’on n’est pas un joueur assidu de Warzone, comme c’est le cas pour votre serviteur. Néanmoins, on s’est pris au jeu et on a fait quelques manches assez prenantes entre amis, et on vous conseille d’ailleurs d’y jouer à plusieurs, comme pour le Zombie en somme.

Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, nous relayons une petite vidéo de NoAnnoyingCommentary qui vous permettra de bien concevoir comment se déroule une partie de Warzone en mode Squid Game.

Pour conclure, nous admettons bien volontiers que cet événement Squid Game sur Call of Duty: Black Ops 6 nous a pas mal conquis. Cela apporte un peu de fraicheur à l’ensemble et cela faisait bien longtemps que nous n’avions pas eu le droit à quelque chose d’aussi qualitatif. Que l’on soit fan ou non de la série Netflix, que l’on ait été déçu ou non par une deuxième saison qui n’a brillé que sur le fameux épisode de la roulette russe (selon nous), on ne peut nier que l’apport de l’imagerie et des sonorités Squid Game, ainsi que des mini-jeux dans le jeu, est une belle réussite.