Game & Watch – Une sortie sous les radars

Alors que tout le monde ne parle que de l’arrivée des nouvelles consoles PlaySation 5 et Xbox Series, une autre console, qui pourtant est à l’origine de beaucoup de choses, passe totalement inaperçue le jour-même de sa sortie, la Game & Watch Super Mario Bros..

Avant même notre première Gameboy et notre NES, les Game & Watch sont les premières consoles portables dont le futur créateur de la Gameboy a eu l’idée en regardant quelqu’un jouer sur sa calculatrice. Il s’agit comme aurait pu le dire Charles Aznavour d’un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître.

C’est sur cette Game & Watch orange avec son double écran, que l’on emmenait partout avec nous et qui n’était rien d’autre que le jeu Donkey Kong, que Mario, d’abord connu sous le nom de Jumpman, fit sa première apparition, il y a maintenant 40 ans, joyeux anniversaire Mario. Notre cher plombier, qui était en fait un charpentier, eut son premier jeu Mario Bros. en 1983, c’est-à-dire il y a 37 ans.

Vous allez nous dire qu’il y a une erreur sur la date, car Nintendo fête les 35 ans de Super Mario Bros. … Eh bien non car Super Mario Bros. et Mario Bros. sont bel et bien 2 jeux différents avec comme point commun Mario.

Pour en revenir à notre histoire, Nintendo fête donc bien les 35 ans du premier jeu de la série des Super Mario, en sortant le tout premier Game & Watch en couleur. Ce nouveau Game & Watch permet de jouer à Super Mario Bros. et Super Mario Bros. 2 dans leur intégralité et peut aussi servir d’horloge, si avec ça vous n’arrivez toujours pas à l’heure à vos rendez-vous, nous ne pouvons plus rien faire pour vous.

Il est certain qu’avec ce nouveau jeu, Nintendo frappe fort sur la fibre nostalgique de nous pauvres vieux joueurs que nous sommes et permettra aux plus jeunes de découvrir les origines du plombier à moustaches.

Le Game & Watch Super Mario Bros. est disponible dès aujourd’hui dans toutes les boutiques et commerces spécialisés. Dépendant de votre choix de lieu d’achat, il vous en coûtera en gros entre 40 et 50€.