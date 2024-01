Son and Bone – Quand Teamkill joue les shérifs

On connaît les américains de chez Teamkill Media pour leur dernière production en date passée inaperçue. Quantum Error avait en effet reçu un accueil assez mitigé, et il semblerait que les péripéties du pompier nommé Jacob Thomas n’aient pas réussi à séduire le grand public. Une nouvelle année se profile pour le monde du jeu vidéo, et bien des studios en profitent pour planifier leurs prochaines productions. C’est pourquoi Teamkill Media n’a pas hésité à publier un teaser de Son and Bone, leur prochain titre grâce auquel ce dernier tentera d’avoir le dernier mot auprès des joueurs déçus.

La nouvelle production du studio prendra place au cœur des décors boisés du Montana, où cow-boys et dinosaures se voleront la vedette. En basant ses formules sur celles de DOOM, le jeu contourne les démons pour s’attaquer aux dinosaures ! Nous y incarnerons Sam Judge, shérif de son état, et aurons pour mission de mettre à mal une secte invocatrice de dinosaures affamés. Tout un programme.

DOOM, Jurassic Park, Turok (on ne t’oublie pas), le studio semble piocher dans bien des productions pour façonner Son and Bone. Le teaser dévoile quelques maigres séquences de gameplay assez brouillonnes, et pour une exclusivité PS5, il sera regrettable de voir que le titre semble partir sur une direction artistique révolue. Le titre reste explicite, « fils et os », en référence à la secte antagoniste de l’aventure et aux dinosaures à abattre. Bref, Son and Bone s’annonce sanglant et assez efficace.

Aucune date de sortie n’a été dévoilée par le studio, si ce n’est que nos chers dinosaures débarqueront sur nos écrans courant 2024. Reste à voir si le studio Teamkill Media réussira à remonter la pente creusée par Quantum Error, et si les joueurs seront convaincus par cette nouvelle aventure au pays des dinosaures (et des sectes invocatrices de dinosaures).