DOOM Eternal – Mick Gordon riposte aux accusations, Bethesda s’en mêle

Les dramas dans l’industrie de l’entertainement sont légions, pénibles, embarrassants mais ne durent généralement guère longtemps. Il en est un cependant qui couve depuis 2020 à propos de DOOM Eternal, de son OST et de l’iconique chanteur-compositeur Mick Gordon. Et il vient de connaître une nouvelle escalade.

Rappel des faits

L’origine de la controverse remonte à la sortie de DOOM Eternal en 2020. Les personnes ayant acheté la version collector pouvaient obtenir un accès anticipé à l’OST original remixé par Mick Gordon mais ont finalement dû attendre un mois après la sortie du jeu pour l’obtenir en format numérique. Pire, les fans du travail de Gordon ont pu réaliser que sur les 59 morceaux de l’OST, seulement 12 ont été réalisés par le chanteur-compositeur, le reste étant jugé comme étant de qualité beaucoup plus faible, voire médiocre, avec notamment une disharmonie entre les instruments, des problèmes de volume et un rythme qui ne correspondait pas aux situations dans le jeu. Après les premiers retours publiques sur cet écart en qualité, l’artiste lui-même n’avait alors pas caché son amertume sur le sujet comme en témoigne ce tweet.

Face à cette controverse grandissante et l’échec manifeste de la bande originale du jeu, le producteur exécutif d’id Software, Marty Stratton, a dû monter au créneau en postant sur Reddit une lettre ouverte dans laquelle il expliquait que le directeur audio du studio, Chad Mossholder, a dû travailler lui-même le reste des morceaux car Gordon n’aurait pas honoré ses engagements malgré l’importante coopération du studio avec ses disponibilités. Face à cette lettre à la communauté qui explique comment le studio à été contraint de s’en remettre à un plan B à cause de Gordon, l’artiste n’a fait aucune déclaration hormis quelques tweets dans lesquels il confirme n’avoir réalisé qu’un nombre limité de pistes, qu’elles sont « facilement reconnaissables » et qu’il ne pense pas retravailler avec id Software dans le future.

La riposte publique de Mick Gordon

Ce 9 novembre 2022, soit deux ans après ces échanges de coups de canons, Mick Gordon a décidé de revenir lâcher une bordée et a publié un très long article dans lequel il accuse le studio de mauvais management, de deadlines impossibles à honorer, de crunch au sein du studio, d’avoir mis plus de 6 mois avant de recevoir son salaire pour le travail déjà produit, d’avoir subi du harcèlement et des menaces judiciaires, d’avoir obtenu son contrat très en retard et que le studio communiquait avec lui de manière méprisante lors du développement du jeu. Plus grave, il affirme que Marty Stratton lui-même lui aurait proposé « une somme à six chiffre » pour que l’artiste s’excuse publiquement d’avoir baclé son travail et assume la responsabilité pour le fiasco de l’OST.

L’article est par ailleurs parsemé de documents, mails et captures d’écrans pour appuyer ses accusations, ternissant terriblement l’image et la réputation du studio, propriété de Zenimax Studio dont Bethesda Softworks assure l’édition et la publication de certaines productions. La réaction à cette lettre ouverte ne s’est pas faite attendre car la communauté de DOOM est rapidement revenue sur le thread reddit datant de deux ans de Marty Stratton pour le couvrir d’injures, lui et Mossholder, comme il est permis de le constater dans les réponses, bien que le thread ait été rapidement verrouillé par l’équipe de modération du subreddit.

Bethesda sort de son silence et charge l’artiste

Aussi, le 16 novembre 2022, Bethesda Softworks (à ne pas confondre avec Bethesda Games Studio, le studio de développement de Bethesda Softworks) a riposté par le biais d’un tweet sur leur compte officiel : la compagnie californienne accuse l’artiste d’avoir déformé la réalité, notamment le travail d’id Software et le développement de DOOM Eternal, et d’avoir sali publiquement Marty Stratton et Chad Mossholder. Le communiqué poursuit en affirmant que la relation professionnelle entre le studio et l’artiste est « irréparable », que les documents et faits présentés par Gordon sont « sélectifs », « incomplets » et donnent une perception « déformée » de la réalité de la situation.

Le studio annonce posséder des documents sur cette controverse qu’il se tient prêt à communiquer en temps et lieu voulu si la situation l’exige ; enfin, le communiqué met en garde contre tout harcèlement envers les deux managers nommés d’id Software en avertissant que de tels comportements entraîneront des « actions appropriées » de la part de la compagnie, soit des poursuites judiciaires.

Il est très difficile de connaître la vérité sur ce qu’il s’est passé lors du développement de DOOM Eternal et de ne croire qu’une des deux parties impliquées dans une dispute aussi sérieuse et grave en terme de réputation. Toutefois, il est de notoriété publique que les studios de jeux vidéo souffrent de management parfois médiocre et que la pratique du crunch est hélas un standard lors de la sortie de grosses productions.

La suite de la controverse se résoudra probablement en coulisses entre les intéressés et il est probable que le fin mot de l’histoire ne soit jamais connu. Dans tous les cas, il est toujours triste d’observer une communauté de passionnés être aussi prompte au harcèlement et injures publiques quel qu’en soit le motif. Quoi qu’il en soit, les fans de Mick Gordon pourront retrouver son travail sur le jeu Atomic Heart dont la sortie est dans quelques mois.