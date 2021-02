Soluce Little Nightmares 2 – Comment débloquer la fin secrète ?

Little Nightmares 2 vient de paraitre dans le commerce et s’accompagne de nombreuses révélations, mais aussi questions une fois son aventure terminée. Alors si vous n’avez pas encore bouclé le périple de Mono et Six, nous vous conseillons d’arrêter votre lecture ici, car on va spoiler un petit peu tout de même dans les lignes qui suivent.

Il parait clair que se second épisode interroge sur sa temporalité, nous sommes de ceux qui croient que l’on est face à un prequel plus qu’à une suite d’ailleurs et cette fameuse fin secrète, dont nous allons vous donner la clé, appuie selon nous cette hypothèse. Mais avant de vous part de ce qu’elle contient, voyons donc comment la débloquer.

Lors de votre dur et incroyablement lugubre périple, vous avez sans doute croisé et récoltés ce qui est appelé des glitchs. Il s’agit des petites ombres noires d’enfants qui semblent bugger et qui sont souvent très bien cachés. Ils sont au nombre de 18 dans le jeu et pour avoir le privilège de visionner la fin secrète il vous faudra tous les trouver. Ce qui n’est pas une mince affaire avouons-le.

Aussi, une fois ceci fait et le jeu terminé, une scène post-générique apparait et laisse apparaitre ce que beaucoup appellent aujourd’hui la vraie fin du jeu qui est donc secrète. On y voit Six sortir du monde télévisuel et se retrouver face à un glitch de sa propre personne. On peut donc en déduire qu’elle réussit à s’échapper de cet endroit maudit et qu’elle va pouvoir continuer sa route.

Une route qui pourrait la mener tout droit vers The Maw, cette créature de cauchemar que les connaisseurs du premier épisode connaissent bien, puisque durant la séquence bonus on voit petit à petit apparaitre la forme de cette entité malfaisante. Voici qui appuie la thèse du prequel, surtout qu’en plus Six trouve son imperméable jaune pour la première fois dans ce Little Nightmares 2.

Enfin, comme nous sommes gentils et attentionnés, et que nous vous savons parfois flemmard, voici rien que pour vous cette fameuse fin secrète.