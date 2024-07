Comme annoncé il y a un peu plus d’un an déjà, le titre de Grasshopper Manufacture (No More Heroes, Killer7…) bénéficiera très bientôt d’une ressortie dans une nouvelle version. Une ressortie qui, depuis quelques semaines, s’était précisée pour cette année 2024, sans plus de détails. Mais voilà qu’aujourd’hui, Shadows of the Damned: Hella Remastered prend définitivement rendez-vous pour le 31 octobre prochain, soit une arrivée propice pour un événement qui le caractérisera parfaitement : Halloween.

Grasshopper Manufacture est définitivement lancé dans la voie de la réédition de ses gloires passées, ayant toujours un écho assez important auprès de la communauté de certains joueurs. C’est le cas de Lollipop Chainsaw, et il en est très sûrement de même pour le titre qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, Shadows of the Damned (paru originalement en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360) avait réussi à séduire un public amateur de divertissements décalés, notamment.

Porté par Shinji Mikami, Suda51 et le compositeur de renom Akira Yamaoka, le titre proposait un périple dynamique survival-horror en envoyant son participant aux côtés d’un certain Garcia Hottspur, biker et chasseur de démons qui prend l’enfer pour destination afin de sauver sa très chère Paula. Mais, outre ce scénario assez plat et sans prétention, c’est tout l’univers de Shadows of the Damned, considéré comme malsain et très second degré par-ci, par-là, qui lui a permis d’accéder à une certaine réputation.

Ce sera donc avec la volonté de se rappeler aux souvenirs des anciens que Garcia repartira à l’aventure sur consoles et PC (dont les PS4, Xbox One et Switch). Et peut-être, qu’à cette occasion, de nouveaux fans se révéleront, à condition qu’ils soient bien entendu séduits par la proposition du titre qui ne devrait pas trop changé ses paramètres originaux. Après tout, on reste sur un simple remaster.

Dès lors, il y aura possiblement certaines raideurs du côté du gameplay qui attireront sans aucun doute l’attention des nouveaux joueurs. Déjà qu’à l’époque, si l’on se réfère à certaines critiques émises, il y avait quelques reproches à ce niveau. Mais, passons, et parlons nouveautés, qui se dénombrement plutôt en apport de « contenus matériels ». Le jeu comportera une poignée de costumes supplémentaires, mais également la présence d’un mode New Game + et le support 4K.

Prévu à 24.99€, Shadows of the Damned: Hella Remastered est d’ores et déjà en précommande sur les différentes plateformes de téléchargement numériques (PS Store, Nintendo eShop…). Une précommande qui donnera accès au titre trois jours avant la parution prévue le 31 octobre, histoire de fêter Halloween un peu plus longtemps cette année…