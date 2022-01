Serious Sam – Sérieusement, il revient encore et très bientôt

Quelques semaines plus tôt, alors que nous nous apprêtions tous à célébrer le réveillon de Noël, Croteam, le studio croate derrière les aventures de Serious Sam, nous présentait son cadeau : une brève vidéo. Ceci dit, il n’aura pas fallu plus que cette poignée de secondes pour donner le ton et faire passer le message : la série qui n’a de sérieux que le nom (inutile de le répéter, on l’a déjà écrit deux fois en comptant le titre…) devrait faire prochainement son retour. Sous quelle forme ? C’est la question que nous sommes en droit de nous poser et c’est celle que se posait justement la communauté d’aficionados qui supporte le titre. L’attente fut courte, puisque Devolver Digital vend déjà la mèche.

Alors, de quoi est-il question ? Allons-nous poser les mains sur un tout nouveau jeu ? S’agira-t-il au contraire d’un DLC pour rallonger le quatrième volet (et qui serait une opportunité idéale afin de corriger les bugs les plus embêtants encore présents dans le soft) ? La réponse à ces questions, c’est naturellement le plus fantasque des éditeurs (notamment parce qu’il est propriétaire de la licence ET du studio depuis octobre 2020) qui nous l’apporte.

« Et si on vous annonçait un nouveau Serious Sam la semaine prochaine et qu’on le sortait dans le mois ? » C’est avec ces mots (enfin, des mots équivalents dans la langue de Shakespeare) que Devolver Digital a annoncé le retour du héros. Qu’attendre de ce nouvel épisode ? S’ils suivent leur planning, nous devrions le savoir bien assez tôt, mais Sam risque de se peler les miches avec son T-shirt si le thème principal de ce volet est ce qu’il semble être : le froid. Une chose est sûre cependant, le quatrième sera éternellement imparfait (mais c’est bien peu payé au final pour la jouissance de dézinguer des monstres en masse dans le plus beau pays du monde (oui, on rappelle qu’il passe par la France)).

Rendez-vous donc dans la semaine pour en apprendre plus sur ce dernier volet de Serious Sam. (On vous suggère de garder vos attentes à un niveau raisonnable. Vu le temps écoulé depuis le dernier volet, il y a beaucoup de chances pour que ce nouvel épisode apporte peu sur le plan esthétique).