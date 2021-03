Sub Rosa – Quand Devolver dégaine son FPS en early access

Sub Rosa c’est quoi ? Il s’agit là d’un FPS en ligne développé par CrypticSea (Golf for Workgroups, Gish) et édité par Devolver Digital que l’on sait toujours enclin à se lancer dans des projets assez fous et originaux. Le but de ce petit jeu est quant à lui d’engrener le maximum de monnaies en rejoignant une équipe de gangsters et en accomplissant quelques missions face à d’autres équipes de joueurs. Trafics, courses-poursuites et fusillades rythmeront alors vos parties.

Sub Rosa se démarque de par son humour, son ambiance très 70’s et ses graphismes cubiques qui font leur petit effet. CrypticSea étant un tout petit studio, il lui faut forcément trouver des parades pour s’afficher aux côtés des mastodontes du genre et l’originalité d’un concept en est une belle. D’ailleurs, dans l’optique de se faire un nom et une place au soleil, le jeu vient d’entrer en early access sur Steam pour une période qui s’annonce assez longue tout de même.

Supporté par Devolver Digital, le jeu n’a en effet pour le moment aucune véritable date de sortie et n’est annoncé que sur PC, alors que CrypticSea compte sur cet early access pour faire parler de son jeu et surement aussi obtenir quelques financements qui l’aideront à le finaliser. Trois modes de jeu sont donc au programme pour le moment : World Mode, Round Mode et Eliminator Mode.

Le premier est une sorte de mode open-world dans lequel vous et votre petite équipe devez gagner un maximum d’argents avant les autres, ce qui vous permettra de vous acheter des tenues, des flingues et des bagnoles. Il est possible de laisser parler la poudre ou d’effectuer des transactions plus pacifiques dirons-nous, en effectuant des transactions avec d’autres joueurs par exemple. Le second est à peu de choses près la même chose, mais avec une logique de round intégré au tout.

Et enfin le dernier est une sorte de chasse à l’homme dans laquelle un assassin est chargé d’éliminer un joueur appelé en jeu le sauveur et qui ne sait pas qu’il est pris pour cible. Un autre est quant à lui désigné comme protecteur et doit comme son nom l’indique protéger le mort en sursis. Toute autre personne présente sera assignée d’office comme civile et devra tout faire pour empêcher le meurtre en tuant l’assassin avec une grenade ou en l’empêchant d’atteindre son but jusqu’à la fin de la partie.

Voilà pour ce qu’offre pour le moment cet early access qui est proposé au prix de 19,99€ et qui on n’en doute pas se verra offrir plus de contenus par la suite de la part CrypticSea. Pour vous faire une idée plus précise de ce qu’est Sub Rosa, on vous laisse savourer le trailer ci-dessous.