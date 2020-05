Dark Light – Lumière sur cet action-platformer horrifique en early access

Disponible en early-access sur Steam depuis le 8 mai 2020, Dark Light nous entraîne dans les profondeurs de son univers cyberpunk horrifique.

Dark Light est le premier projet vidéoludique du studio australien Mirari&Co. Un action-platformer en side-scrolling où le joueur incarne un Dark Hunter, plongé dans un monde aux relents d’enfer de Dante cyberpunk.

Premier constat, le jeu est visuellement magnifique. Rien de très étonnant au vu des précédents travaux de Mirari&Co. Le studio est avant tout spécialisé dans l’animation 2D/3D et la production de VFX. Un savoir-faire qui se retrouve dans Dark Light. Le jeu arbore une esthétique sombre et pestilentielle, à la rencontre entre Blade Runner et Bloodborne.

Et à l’instar de ce dernier, Dark Light veut inspirer la peur dans le cœur du joueur. C’est là qu’intervient la mécanique originale du gameplay, le drone éclairant le chemin du Dark Hunter dont seule la lumière permet de révéler certaines créatures. Ainsi, le joueur se verra avancer à tâtons, de peur d’être l’objet d’une attaque surprise. Attaques surprises qui auront bien lieu.

Néanmoins, le Dark Hunter est loin d’être sans défense. Il dispose en effet d’un large panel d’armes à feu et de la possibilité de se battre au corps à corps. Sans compter un grand nombre de projectiles et de gadgets (exemple : des grenades incendiaires, une tourelle, etc.). Tout cet arsenal pourra être amélioré au cours du jeu grâce aux éclats récoltés sur les cadavres puants des créatures croisées. En bon chasseur, le protagoniste est aussi agile, disposant d’une roulade et d’un double saut lui permettant de prendre rapidement ses distances en cas de rencontres impromptues. Une agilité nécessaire pour explorer une carte de jeu non-linéaire offrant à chaque joueur de tracer sa propre route dans cet enfer.

Disponible depuis le 8 mai 2020 en accès anticipé sur Steam, Dark Light propose un prix raisonnable de 11.24€ jusqu’au 15 mai avant de repasser à son prix originel de 12.49€. Il devrait également traîner sa lumière inquiétante jusqu’à la Switch de Nintendo (affaire à suivre).