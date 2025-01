SEGA ouvre « SEGA Account ». Avant une offre par abonnement ?

C’est un service probablement semblable à celui que propose Ubisoft que SEGA vient d’ouvrir. Baptisé sobrement SEGA Account (« compte SEGA »), il promet pour l’instant de « Participer à des opérations promotionnelles pour recevoir des récompenses incroyables », et, dans un futur plus ou moins proche, permettra de « consulter les archives des jeux auxquels vous avez joué ».

Ce qui ressemble donc assez fortement à ce que propose Ubisoft avec sa plateforme Ubisoft Connect, qui garde une trace des jeux Ubi auxquels vous avez joué quelles que soient les plateformes, et offre des récompenses dématérialisées au fur et à mesure des « points d’expérience » gagnés sur le site (qui se cumulent en jouant à des jeux maison). Ubisoft Connect est aussi la porte d’entrée vers la boutique Ubisoft, proposant des jeux et du merchandising, ainsi que vers le service par abonnement Ubisoft +, sorte de « Game Pass » du catalogue Ubisoft.

Le service SEGA Account est pour l’instant beaucoup plus limité, et à vrai dire, ne sert pas à grand-chose dans son état actuel. Un lien vers la boutique SEGA officielle (qui propose déjà jeux et merch) pourrait assez facilement être ajouté, mais on pense surtout que la mise en ligne de la page pourrait être un premier pas vers une offre de catalogue par abonnement.

C’est une rumeur qui circule en effet depuis un moment, SEGA pourrait mettre en place, comme E.A ou Ubisoft avant lui, son propre « Game Pass ». Entre les classiques Mega Drive (des Sonic à Golden Axe, en passant par la série Shinobi ou les jeux Streets of Rage…), les grands jeux Dreamcast (Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5…), et les titres plus actuels, notamment ceux signés Atlus (Persona…), la richesse du catalogue ne fera pas débat. Cependant, entre le Game Pass, les catalogue éditeurs (comme Ubisoft et E.A cités précédemment), les dépenses régulières en jeux-service, l’accès payant au jeu en ligne, et les abonnements hors jeux vidéo (VOD, streaming musical, box cuisine et/ou beauté…) on peut se demander s’il y a encore de la place pour un nouvel abonnement ? Une grande partie de la réponse à cette question dépendra évidemment du prix demandé, et de l’accès proposé, ou non, aux nouveautés.

Rappelons néanmoins qu’il ne s’agit là que de rumeurs, et que SEGA n’a encore officiellement rien annoncé de tel. Pour l’heure, vous enregistrer sur le site SEGA Account vous permettra d’obtenir le célèbre costume de Kazuma Kiryu pour relooker Goro Majima dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai, dont la sortie est prévue pour le 20 février 2025.