Better eShop, une bravade passée inaperçue ?

On l’aura bien compris, le trailer qui a annoncé la Switch 2 ce 16 janvier 2025 était un moyen pour Nintendo de colmater le navire. Un navire qui commençait à prendre l’eau, la faute aux nombreuses fuites qui ont dévoilé en grande partie la nouvelle console de Big N.

Que ce soit au niveau des performances ou du design, la bande-annonce assez poussive en CGI de la nouvelle Switch ne révèle pas grand-chose. Elle nous donne finalement rendez-vous en avril pour en apprendre plus. Dès lors, on peut s’interroger : la firme a-t-elle été une victime des indiscrétions, ou bien s’est-elle tournée les pouces un peu trop longtemps ?

Dans certains domaines pourtant, l’entreprise nipponne ne se ménage pas. Orchestrer la fermeture d’émulateurs comme Yuzu ou Ryujinx, surveiller les fans de très près lorsque ceux-ci utilisent le fameux plombier à moustache pour diverses créations, poursuivre d’autres entreprises pour des histoires de brevets (bon, des fois, ça peut être justifié…). À croire que l’équipe juridique est tellement active qu’elle siphonne l’énergie de toute l’entreprise.

En témoigne l’eShop de Nintendo qui est un véritable calvaire pour n’importe quel joueur voulant passer à la caisse. Une plateforme de vente se doit pourtant d’être irréprochable mais Nintendo n’aura, en 8 ans, qu’ajusté légèrement l’expérience client malgré une arrivée massive de jeux. Tellement de jeux figurent sur la plateforme que la console manque de passer l’arme à gauche à chaque visite, le manque d’optimisation est flagrant et est devenu une véritable gêne.

Quand l’inaction s’est fait trop pesante, il n’a pas fallu demander à Nintendo Life de se faire prier. En moins d’une semaine, le site a pu proposer Better eShop. Un eShop plus rapide, mieux organisé et plus sociable. Comment arriver à un tel résultat ? En demandant simplement aux joueurs ce qu’ils voulaient.

Même si certaines fonctionnalités ne sont pas encore implémentées comme les captures d’écran pour partager ses impressions ou bien une simple liste de souhait, la plateforme, créée en seulement une semaine rappelons-le, est déjà beaucoup plus fonctionnelle que l’eShop de Nintendo.

À ce jour, les avocats de Nintendo n’ont pas encore bougé le petit doigt concernant l’initiative de Nintendo Life. Better eShop récupère les données des internautes et cette data vaut son pesant d’or pour l’équipe marketing de Big N. Pas sûr que le géant nippon fasse la sourde oreille à propos d’un quelconque manque à gagner.