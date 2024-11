SEGA retire ses classiques des plateformes

Conformément à ce qui a été annoncé ce 6 novembre, SEGA retirera de la vente un grand nombre de ses classiques des différentes plateformes de téléchargement. Une mesure qui touchera quelque soixante jeux. Cependant, avant que cela soit, il reste un tout petit peu plus d’un mois avant le retrait annoncé, lequel sera en effet effectif à partir du 6 décembre. Ce qui laisse encore de temps aux joueurs qui auraient le désir d’acquérir ces jeux en péril de se manifester. Car une chose est certaine : comme l’explicite la FAQ mise à disposition par la firme japonaise, une fois en possession l’œuvre concernée sera toujours exploitable par son détenteur.

Dans ces disparations, chaque plateforme aura sa petite particularité (si l’on peut dire ainsi). Sur Switch et PlayStation, ce retrait concernera la seule itération disponible de ces classiques, laquelle prend donc la forme de la ci-collection qu’est SEGA Genesis Classic. Une compilation sortie, on le rappelle, en décembre 2018 qui propose en son sein 50 titres à l’instar de Street of Rage 2, la saga des Phantasy Star ou encore Altered Beast. Et que les utilisateurs Switch qui s’en inquiètent se rassurent, ce retrait ne concernera en aucun cas les titres dispensés aux abonnés du service Switch Online + Pack Additionnel.

Quant à Steam et à l’écosystème d’Xbox, les jeux étant plus nombreux, les disparitions seront plus ou moins remarquables : 62 œuvres quitteront la première plateforme citée, 12 pour la deuxième. Et parmi les titres ciblés, il y aura le fameux Crazy Taxi (dont un remake est actuellement dans les cartons). Mais, bien évidemment, pour se faire une idée très précise des jeux touchés, on ne peut que vous recommander d’aller faire un tour sur le site mis à disposition par SEGA.

Pourquoi une telle action ? On l’ignore, aucune explication n’ayant appuyé l’annonce effectuée par SEGA. Ce qui laissera donc les portes ouvertes à tout une flopée d’extrapolations. On pourrait ainsi penser que, sachant la renommée qui entoure le catalogue de la marque japonaise, il y a de fortes chances que cette soustraction ne soit que temporaire. Mais, même s’il peut y avoir un quasi-certitude à cela, on ne peut s’empêcher sur la question du comment. En effet : de quelle manière le retour se fera ?

On peut en effet supposer que tout cela présage de futurs projets pour certains de ces titres : l’avènement d’une nouvelle collection ? Une nouvelle réédition sous forme de remaster ou de remake ? Ou encore un retour sous une forme plus ou moins inattendue ? Eh bien, il n’y a qu’à patienter…