De légitimes soufflements de soulagement ont du retentir dans la petite ville britannique d’Horsham où se trouvent les obscurs bureaux de Creative Assembly. Après la violente tempête de 2023, provoquée par une avarice et une absence totale d’innovation, qui a vu s’enchaîner les désastres, HYENAS, Shadow of Change et Pharaoh, il semblerait que la franchise Total War reprenne des couleurs.

Et c’est SEGA qu’il faut sans doute remercier. On se souvient en effet qu’en décembre 2023, la succession des fiascos avait conduit le management de l’entreprise britannique à sortir du bois et s’excuser platement pour leurs mauvaises décisions. Une première pour le studio, devenu maître dans l’art du déni et du rejet de responsabilité, qui nous avait habitué à un silence assourdissant lors des polémiques entourant la sortir de Rome 2 et la fin du support de Three Kingdoms.

Alors que beaucoup de joueurs s’inquiétaient très justement de paroles vides destinées à calmer la colère de la communauté et feindre un changement de direction, il convient de constater que ces excuses ont été suivies d’actes.

En effet, le DLC suivant pour Total War: Warhammer III, Thrones of Decay, a été enrichi en contenu et sectionné en trois sous-DLC pour que les joueurs ne piochent que les nouvelles factions qui les intéressent, si nécessaire, tandis que Total War: Pharaoh a reçu une mise à jour massive ajoutant les terres et factions de Troy.

Est-ce suffisant aux yeux de SEGA ? Doit-on craindre des licenciements supplémentaires au sein de CA ou une séparation du géant japonais, à l’image d’Amplitude Studios ? Eh bien non : dans un récent rapport financier publié il y a quelques jours, l’entreprise nippone se réjouit du rétablissement de la franchise Total War :

Dans un autre document destiné aux investisseurs, on apprend notamment que la franchise est, surtout, redevenue profitable :

« The promoted sales of additional downloadable contents for the series of « Total War » as well as expansion into subscription services for catalog titles and the foreign exchange rate made the positive impacts to the Group’s business performance. »

Avec autant de bonnes nouvelles pour Total War, Creative Assembly n’a plus d’excuse pour ne pas développer de jeux historiques dignes de ce nom. En espérant voir de véritables innovations dans les jeux à venir, dignes de la révolution éphémère qu’aura été Three Kingdoms.