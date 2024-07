Julian McKinlay ou le bouc émissaire de Creative Assembly

Nous sommes en 2013 et le studio Creative Assembly est en pleine promotion de l’imminent Total War: Rome II. Un jeu édifié en révolution pour la franchise et dont les trailers montrent de très nombreuses nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des unités à l’apparence et au comportement substantiellement améliorés par rapport aux jeux précédents. Sauf qu’à la sortie du titre les joueurs découvriront un jeu différent avec une IA bien éloignée des promesses faites par Julian McKinlay dans une vidéo de promotion passée à la postérité.

Un micro-drama dans l’industrie du jeu vidéo qui va pourtant avoir des répercussions énormes sur Julian, le développeur d’IA de bataille pour le studio britannique est rapidement pointé du doigt, moqué, menacé et humilié par la communauté des fans et des influenceurs sans scrupules.

Dix ans plus tard, Julian McKinlay livre sa version des faits et dénonce un studio mal dirigé, mal managé et, surtout, l’accuse de l’avoir utilisé comme bouc émissaire auprès du public pour justifier le lancement chaotique de Total War: Rome II.

Cette déclaration est écrite à l’attention des joueurs des jeux Total War, mais elle pourrait également intéresser un public plus large de joueurs et l’industrie du jeu vidéo. Il y a dix ans, on m’a laissé devenir un objet de haine pour de nombreux joueurs suite au lancement désastreux de Total War: Rome II, avec un grand impact sur le plan personnel. J’ai été largement blâmé pour les problèmes du jeu et beaucoup pensaient que j’avais été licencié pour incompétence. La vérité est que j’ai dirigé les efforts visant à réparer le jeu et que je me suis battu dans les coulisses pour apporter des changements à la production et à la conception afin que cela ne se reproduise plus – et j’ai quitté l’entreprise lorsqu’il est devenu clair que la direction allait continuer à répéter les mêmes erreurs.

Les joueurs de longue date de Total War reconnaîtront peut-être mon nom, car j’ai été publiquement associé au lancement de Total War: Rome II, un jeu que nous avons sorti en septembre 2013 dans un état largement injouable, ce qui a entraîné une réaction importante parmi les joueurs. J’étais apparu quelques mois plus tôt dans un épisode de leur websérie Rally Point pour discuter du travail que nous faisions avec l’IA de bataille dans le jeu, et cela m’a exposé à de nombreuses critiques sur l’état de l’IA. et le jeu en général.