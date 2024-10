Total War – CA confirme travailler sur deux nouveaux titres

Le Pharaon est mort, vive le Pharaon. Après la rédemption de Pharaoh et la communication désormais régulière sur les DLC à venir pour Total War: Warhammer III, on se demande bien sur quoi planche les britanniques de Creative Assembly après le recadrage de SEGA et le besoin de renouveau de la saga des Total War.

Slaanesh ici, Nurgle là, Karl Franz par là et Teclis qui rôde dans les parages, soyons honnêtes : la franchise Total War semble désormais se réduire à l’adaptation de Warhammer Fantasy Battles. Tant et si bien que le subreddit officiel de la franchise paraît être devenu un autre subreddit Warhammer parmi tant d’autres, et que les discussions sur des jeux autres que Warhammer sont aussi difficiles à y trouver que de la nourriture de bon goût outre-Manche.

Aussi les spéculations vont bon train sur l’avenir des Total War, dont le virage vers une autre trilogie Warhammer semble tout tracé. Warhammer 40K semble représenter une gigantesque poule aux œufs d’or pour le studio anglais, lui permettant ainsi de conserver la communauté actuelle tout en se tournant vers une autre qui aime bien dépenser des sommes monstrueuses pour son hobby.

Une disposition déjà observée avec la trilogie actuelle où la communauté demande régulièrement des DLC au studio. Une situation que d’autres studios, ou éditeurs, osent à peine esquisser en rêve dans leur lit douillet, pourtant renfloué par les billets des licenciements massifs de ces dernières années.

Pour la première fois, et via un modeste tweet, Creative Assembly a confirmé les projets en cours dans ses lugubres locaux d’Horsham. On y apprend, entre autres, la confirmation d’une suite pour Alien Isolation, mais aussi est surtout, que le studio travaille sur deux Total War : un jeu Fantasy et un jeu historique.

Est-ce que l’on rangerait de la science-fiction dans la catégorie Fantasy pour considérer que, peut-être, il s’agit de Warhammer 40k ou même d’un jeu Star Wars tant spéculé ? Ou bien s’agit-il une adaptation du Seigneur des Anneaux, de Games of Thrones ou même de The Elder Scrolls (quand bien même les plus puristes pourraient considérer que TES relève davantage de la science fiction) ?

Honnêtement, l’on espère de tout cœur qu’il s’agit de l’une de ces dernières hypothèses plutôt que d’enchaîner sur d’autres jeux Warhammer dont l’overdose devient pénible, phagocyte la franchise et cannibalise d’autres univers autant, sinon plus, intéressants. Au jeu de la manipulation des stéréotypes pour en tirer un discours politique et philosophique, TES s’en tire bien mieux.

Difficile également d’imaginer ce que sera le prochain jeu historique. Nous ne serions pas contre le fameux Three Kingdoms 2, annoncé puis présumé abandonné, car Three Kingdoms reste à nos yeux le jeu Total War le plus abouti, le plus complet, le plus immersif et le plus ambitieux. L’on se met évidemment à rêver de la planche à billets que serait Médieval III ou Empire II, tout autant que l’on redoute un obscur Total War centré sur une période niche et une carte réduite.

De bien maigres informations de la part d’un studio qui a fait de l’incompétence en communication un art jalousement gardé. L’on en sera sans doute plus début 2025 avec de possibles trailers.