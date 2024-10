SEGA et le réalisateur de Tyler Rake sur un film Shinobi

Une gloire de l’arcade d’antan va bientôt avoir le droit à son adaptation cinématographique. Initialement sorti sur borne d’arcade en 1987 et arrivé l’année d’après sur la Master System de SEGA, c’est le sabre du héros de Shinobi qui arrivera trancher sec les grands écrans.

Petit rappel, le jeu nous met dans la peau d’un shinobi répondant au nom de Joe Musashi. Un shinobi désigne un certain type de guerrier adepte de l’espionnage et/ou du mercenariat. C’est donc tout naturellement que l’éditeur SEGA décide d’adopter le genre du hack’n’slash. Hack’n’slash dans les grandes lignes de sa boucle de gameplay, car Shinobi est également un action-plateforme doublé d’un beat’em up, soit un jeu de combat à progression.

Entendez par là un joueur contre des hordes de créatures déferlant sur l’écran à une fréquence effrénée. Le joueur pourra donc se défendre à l’aide de ses armes mais également grâce à certains power-ups et autres armes à usage unique trouvables sur le terrain.

Et pour l’adaptation au cinéma, c’est la société de production Universal qui va se charger de financer et de transposer la licence sur grand écran. Déjà auréolé du succès de l’adaptation de Super Mario Bros (1,3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial), Universal aurait déjà trouvé son réalisateur en la personne de Sam Hargrave.

Ce dernier est surtout connu pour son travail de cascadeur sur les deux derniers opus d’Avengers et les premiers Pirates des Caraïbes mais également en tant que réalisateur des deux petites pépites d’action made in Netflix : Tyler Rake. Au poste de scénariste Ken Kobayashi, l’homme derrière l’adaptation du singe assassin de chez Marvel : Hit-Monkey. Et au poste de producteur, Marc Platt ayant déjà travaillé pour sa part sur Drive, La La Land ou encore Lost River.

Espérons que l’alliance de ces trois hommes suffira à la naissance d’une bonne adaptation, ou dans le pire des cas, d’un bon film. Il faut dire que les dernières adaptations vidéoludiques en date n’avaient pas vraiment l’étoffe, d’une part, de bons films, et d’autre part, de bonnes adaptations. Les échecs récents de Borderlands ou encore Gran Turismo peuvent en témoigner. Même si nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise comme avec Donjons & Dragons ou au hasard Mortal Kombat (qui, oui, est un bon film selon nous).

Le trio essentiel à la confection du film étant composé, SEGA va maintenant travailler d’arrache-pied pour tenter de réitérer le succès de Sonic avec ses 320 millions de dollars au box-office (produit par la Paramount). L’attache avec Universal va très probablement donner des ailes et des idées au géant japonais. Quelle adaptation de jeu vidéo ne rêverait pas de trôner aux côtés de Mario sur les marches du box-office ?

Avec Sam Hargrave à la réalisation, nous ne pouvons qu’espérer que Shinobi côtoiera la sphère des films d’action divertissant, aux chorégraphies folles (comme celle mise en scène lors du plan séquence de la prison dans Tyler Rake 2) et respectueux de son matériau d’origine.