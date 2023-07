Sea of Stars – Une démo et une surprise pour le Playstation Plus

Parmi les jeux les plus attendus de l’été, Sea of Stars figure en bonne position. Annoncé comme plus ambitieux que The Messenger, dont il est le prequel, le RPG sera disponible le 29 août prochain sur toutes les plateformes. À quelques semaines de la date fatidique, Playstation et Sabotage Studio viennent de mettre en ligne une démo jouable sur PS4 et PS5. Accessible dès maintenant sur le store, elle permet de découvrir quelques zones, savamment choisies pour ne pas contenir de spoils scénaristiques majeurs. Rien de tel pour se faire son propre avis avant de se lancer (ou non) dans l’aventure.

La démo vous permettra d’entrer dans l’esprit de Sea of Stars. Derrière ses graphismes rétros à la Chrono Trigger et ses combats au tour par tour, le jeu souhaite proposer des éléments de RPG moderne, de nombreuses interactions avec le monde et des relations fortes entre les différents personnages. Située des centaines d’années avant les événements de The Messenger, la quête proposée dans Sea of Stars accompagnera deux héros, Valere and Zale, dépositaires des pouvoirs du soleil et de la lune, dans leur affrontement face à un redoutable alchimiste noir.

Déjà proposée en avant-première à certains sites, cette démo avait convaincu. C’est maintenant au tour du grand public de se faire un premier avis. Si vous avez aimé The Messenger, sachez que le studio a fait des choix forts. Le monde reste le même, mais le gameplay sera lui très éloigné du premier opus, avec la part belle donnée à l’exploration et la gestion d’une escouade qui pourra comprendre jusqu’à six personnages.

Une chose est certaine, les jeux de perspective sont magnifiquement réussis, et se balader dans les mondes colorés de Sea of Stars promet de jolis moments de poésie. On attend également avec impatience d’entendre la bande originale composée en partie par Yasunori Mitsuda, l’homme derrière la BO de Chrono Trigger. L’hommage est assumé jusqu’au bout.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Playstation a également annoncé aujourd’hui que le jeu serait disponible day one sur son Playstation Plus. Si la présence sur le Game Pass de Microsoft ne faisait que peu de doute, la présence de Sea of Stars si rapidement sur le service de Sony est plus surprenante. La marque nipponne s’était récemment démarquée de son concurrent en annonçant ne pas souhaiter proposer de jeux day one sur son service en ligne. Certains titres étaient déjà passés au travers des mailles du filet, comme Tchia ou Stray. Sea of Stars sera donc le suivant.