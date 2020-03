Sea of Stars – Encore un RPG 16-bit bien prometteur

Une Sea of Stars, c’est plus petit qu’un Star Ocean ?

Comme le démontre l’arrogant succès d’Octopath Traveler, entre autres, la gloire des RPG 16-bit (2D, donc) ne s’est pas éteinte avec Romancing SaGa 3, Chrono Trigger ou Final Fantasy VI. Et voici qu’un nouveau projet du même genre vient d’être lancé sur Kickstarter, où il explose déjà les compteurs : Sea of Stars, émanant du studio canadien Sabotage, déjà auteur du très nerveux jeu de ninja, The Messenger. D’ailleurs, chose curieuse, les deux jeux qui n’ont rien à voir en apparence appartiendraient à un même univers rêvé par leur auteur depuis des lustres, et Sea of Stars serait une préquelle se déroulant bien longtemps avant The Messenger.

RPG en vue de dessus, donc, Sea of Stars nous narrera l’histoire d’un garçon et une fille, tous deux Enfants du Solstice, qui devront unir leurs forces pour accomplir la Magie de l’Éclipse, seule force ultime capable de vaincre un maléfique alchimiste et ses hordes de créatures monstrueuses.

Même s’il ressemble à quelque chose qu’on aurait pu découvrir sur notre bonne vieille Super NES (oui, en plus beau, certes), Sea of Stars s’avère néanmoins tourné vers le joueur moderne dans certaines de ses mécaniques de jeu. Il vous proposera par exemple, s’éloignant des déplacements terre à terre d’antan, des passages de plateforme, d’escalade, de natation, bref, un gameplay plus dynamique que ses ancêtres. Gameplay lui aussi modernisé dans les combats, puisque, bien qu’au tour par tour, il vous permettra d’intervenir avec une notion de timing dans les attaques, d’effectuer des combos, et surtout, de jouer à 2.

On nous promet également un déroulement sans rencontre inattendue ni transition entre écran de voyage et écran de combat, tout se passe de manière fluide sans interruption. De plus, on nous annonce une absence de cet aspect grinding qui faisait les beaux jours des RPG de la 16-bit made in N.

Le jeu est prévu pour 2022, sur PC et “consoles” sans plus de précision. Gageons que les développeurs verront bien ce qu’il y a à se mettre sous la dent comme matos le moment venu, et que cela dépendra des paliers d’objectifs atteints par la campagne Kick, qui, pour info, en est à l’heure où sont écrites ces lignes à 186 000€ sur les 80 000 demandés, et qu’il reste 27 jours… À ce rythme, le jeu sortira également sur Amstrad CPC et GameBoy…

Matez-moi ça si ça donne pas envie ?