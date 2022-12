Scars Above – Atterrissage prévu pour février 2023

Présenté pour la première fois lors de la gamescom 2022, Scars Above refait parler de lui à l’occasion de la cérémonie des Game Awards 2022. Très mystérieux depuis son annonce, certains ont cru retrouver des airs de Returnal. Cet événement est l’occasion idéale pour le titre de se dévoiler un peu plus au travers d’une nouvelle bande-annonce de gameplay et peut-être de s’éloigner des comparaisons déjà existantes.

Scars Above est un jeu de tir à la troisième personne mêlant action et aventure dans un environnement extraterrestre hostile et inconnu. Les joueurs se glisseront dans la peau du Dr Kate Ward, une scientifique et astronaute membre de l’équipe SCAR envoyée sur une structure alien colossal et énigmatique. Comme tout chef-d’œuvre de science-fiction, les événements ne se déroulent pas comme prévu et le vaisseau emmène Kate sur une étrange planète extrasolaire sur laquelle elle devra survivre face à ce monde hostile à la recherche de son équipe.

Si cette introduction n’est pas l’une des plus originales, elle semble suffisante pour donner un but et créer l’envie chez les joueurs d’en savoir plus. Au programme : découverte et analyse des biomes hostiles et extraterrestres ainsi que de la faune et flore alien dangereuse pour mettre à profit ces connaissances dans différentes armes élémentaires, gadgets et autres consommables. Divers dispositifs offensifs et tactiques permettront aux joueurs d’avancer dans l’aventure.

La vidéo nous laisse percevoir quelques éléments de gameplay semblant utilisant le métier de scientifique du personnage principal à juste escient. En effet, le joueur incarne une scientifique et non une militaire, ce dernier peut donc utiliser l’environnement à son avantage pour exploiter les faiblesses des créatures hostiles. Le studio nous dévoile donc des puzzles et des énigmes à résoudre dans des endroits mystiques ainsi que des créatures à analyser pour collecter des données qui seront nécessaires pour pouvoir les affronter et percer les mystères de cette planète.

Cette présentation a été l’occasion également pour le studio serbe Mad Head Games de dévoiler la date de sortie. Scars Above est donc prévu pour le 28 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour les plus impatients, une démo est déployée sur Steam offrant la possibilité de découvrir le premier chapitre du jeu ainsi que ses mécaniques.