Dune Awakening – Un trailer à la hauteur de l’ambition du projet

Présenté pour la première fois lors de la Gamescom 2022 à la surprise générale, Dune Awakening s’était fait silencieux. C’est sans compter sur la cérémonie des Game Awards pour que le projet surgisse de l’ombre. Il est rare de voir l’univers de Frank Herbert adapté en jeu vidéo et pour l’occasion, les équipes derrière le projet, Funcom et Level Infinite ne compte pas faire dans la dentelle.

Si le MMO de survie s’est déjà présenté comme un projet de grande envergure lors de la diffusion des premières images, l’impression s’est réitérée lors du nouveau trailer qui a dévoilé quelques images et éléments de ce jeu de survie en open-world massivement multijoueur.

Élevez-vous de la survie à la domination dans une Arrakis vaste et désolée partagée par des milliers d’autres joueurs. Dune Awakening combine la difficulté et la créativité d’un jeu de survie avec le potentiel social et interactif d’un jeu massivement multijoueur pour créer le premier MMO de survie en monde ouvert.

La magnifique planète-désert Arakis sera bien évidemment le théâtre de cette ambition. Crafting, construction, combat, survie, multijoueurs et personnalisation de personnage attendent les joueurs dans un environnement aussi beau que sans pitié. Que ce soit lors de petites escarmouches ou des batailles à grande échelle, les combats à la troisième personne seront enrichies d’une quantité d’armes, de véhicules et de gadgets ainsi que différentes techniques et capacités de combat.

Dune Awakening semble être une véritable invitation à plonger dans l’univers de Frank Herbert à la rencontre des dangers et des richesses d’Arakis. D’ailleurs, le titre s’inspire à la fois des romans mais également du film de Denis Villeneuve sorti en 2021.

On espère que le résultat sera à la hauteur de l’ambition de Funcom et Level Infinite et nous nous languissons d’ores et déjà de pouvoir en voir davantage. Une bêta fermée sera l’occasion idéale de parcourir Arakis, d’ailleurs le titre sera précédé d’une période de bêta qui sera très importante pour le bon fonctionnement du MMO. Tous les joueurs qui se sont inscrits pourront profiter de cette période de test. Le jeu sera disponible aussi bien sur PC que sur PS5 et Xbox Series.