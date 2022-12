Horizon Forbidden West – Une extension effusive pour avril

Ce n’est plus une surprise avec l’univers d’Aloy, le monde est tombé en ruines suite à une avancée technologique trop puissante ayant eu raison de l’humanité. Terres de vestiges, le récent ouest prohibé emmène nos joueurs découvrir l’autre partie du monde avec Horizon Forbidden West, là où seul l’Est était explorable dans le premier opus. À l’époque de Horizon: Zero Dawn, un DLC nommé The Frozen Wilds voyait le jour, emmenant nos joueurs découvrir une tribu perdue dans les montagnes. Et c’est après presque un an passé aux côtés d’Aloy dans le second opus qu’une extension prévoit d’embraser nos écrans pour le mois d’avril 2023.

On ne peut pas dire que Guerilla Games nous aient dévoilé une éruption d’informations, mais nous pouvons toujours nous pencher sur les quelques images présentées au cours du trailer d’hier soir, durant la cérémonie des Game Awards 2022. Ce nouveau DLC, nommé Burning Shores (Rivages Brûlants) promet de nous faire redécouvrir l’ouest sous un nouvel angle. En effet, nous découvrons le monde d’Aloy aux prises avec la lave, un continent qui fond désormais derrière le magma. Au cours du trailer, nous avons pu observer la célèbre inscription « Hollywood », venant confirmer la position géographique de cette nouvelle extension. Là où le jeu se déroulait près de ce qui était jadis San Francisco, les joueurs embarqueront désormais pour explorer l’ancienne Los Angeles.

Peut-être que ces nouveaux lieux nous permettront d’affronter de nouveaux robots, comme c’était le cas pour l’extension du premier opus. D’ailleurs, le trailer dévoile la présence d’une entité qui semble être surpuissante, une espèce d’araignée géante, contre laquelle Aloy devra inévitablement sortir les crocs. Concernant la taille de la map pour ce nouveau DLC, à en croire la bande-annonce, la ville de Los Angeles suffirait à nous faire voyager. On serait forcément à l’écart de l’univers principal, car un petit périple à dos de ptérodactyle semble être nécessaire pour atteindre cette partie de l’Amérique.

Après sa courte apparition, l’araignée tissera sa toile le 19 avril 2023, date de sortie de cette prochaine extension. Cependant attention, mauvaise nouvelle pour tous les possesseurs du jeu sur PS4, le DLC sera exclusif à la PS5, et par conséquent vous ne pourrez pas sauver le monde des flammes si vous êtes encore restés sur l’ancienne génération de consoles. Pas encore de prix annoncé pour cette nouvelle aventure, mais préparez-vous correctement, car la lave ne nous fera pas de cadeau.