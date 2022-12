Ixion – La gestion dans les étoiles.

Les jeux de gestions et de stratégie s’enchaînent, après Knight of Honor II: Sovereign sorti tout juste le 6 décembre 2022, c’est au tour d’Ixion, sorti le 7 décembre. On nous fait diamétralement changer d’univers, ce ne sont pas les vertes plaines des champs de batailles qui vous attendent, et encore moins une époque de chevaliers armés de lances, d’épées et boucliers, mais bel et bien le vide de l’espace à bord d’un vaisseau colonial. Ce type d’aventure, où l’on embarque dans un vaisseau spatial à la recherche d’un nouveau foyer, n’est pas une première dans le milieu des jeux de gestion. On peut citer Base One, Cosmoteer, Starbound ou encore Startopia et la liste est encore longue, mais Ixion est bien décidé à se faire sa place parmi les étoiles.

Ixion nous propose une aventure narrative dont, pour l’heure, les voix sont uniquement en anglais, mais le jeu est entièrement traduit en français. Il propose aussi une musique vraiment agréable qui colle parfaitement au vide intersidéral et le jeu dispose de graphismes très soignés y compris dans les cinématiques qui sont à couper le souffle. Ixion nous fait donc embarquer dans sa station spatiale nommé Tiqqun, En tant qu’administrateur vous allez devoir non seulement gérer les ressources, les bâtiments et toutes ces choses que l’on retrouve facilement dans les jeux de gestions, tout pour assurer la survie dans l’espace. Pour les ressources vous avez un emplacement qui vous permet de créer les bâtiments de première nécessité, cependant vous allez devoir très rapidement partir à la recherche de ressources dans les différents systèmes à explorer en jeu.

Ce n’est pas tout car les développeurs nous promettent des évènements mineurs sous forme de petit choix ou de petite mission dont vos colons vous chargeront et des événements majeurs comme des incendies, des brèches dans la coque de votre vaisseau et même des planètes hostiles qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut négliger aucun détail pour que vos colons aient les meilleures chances de survie et continuent de croire en vous.

Ixion mêle plein de bonnes idées des jeux de gestion/stratégie du moment et à réussit à les retranscrire parfaitement dans son univers de science-fiction. Nul doute que les fans du genre trouveront leurs compte et encore plus si vous êtes un amoureux de la SF. Enfilons notre combinaison spatiale et partons ensemble à la recherche d’un nouveau foyer…