Knights of Honor II: Sovereign – Retour d’un stratège

La suite d’un jeu de stratégie complexe est tout juste sortie ce 6 décembre 2022, il s’agit de Knight of Honor II: Sovereign et elle compte bien montrer de quoi elle est capable. En effet, beaucoup de jeux de stratégie sont sur le marché, dont certains gros noms tels que Total War: Warhammer 3 ou Crusader kings 3, et ce n’est pas pour autant que cela fait trembler les développeurs de Black Sea Games. C’est justement un mix entre ces deux jeux qui fait sa spécificité.

On retrouve effectivement beaucoup de Crusader King dans le jeu. Vous devez choisir un royaume parmi plus de 200 qui sont à votre disposition (de l’Europe à l’Asie en passant par l’Afrique du nord). L’aspect politique et la gestion sont des composantes très importantes de votre règne, sans oublier le fait d’assurer votre descendance. Vous devez gérer le commerce de votre royaume ainsi que les divers bâtiments de vos villes, les déclarations de guerre ou de paix et vous aurez aussi l’occasion de vous lancer dans l’espionnage qui ne dépaysera pas les habitués. Ce n’est pas tout, car Knight of Honor propose également aux joueurs de vivre leurs batailles en temps réel à la manière d’un Total War. A contrario, sur Crusader King, chaque bataille est automatique.

Ce mélange, qui est fort plaisant, vient renforcer l’immersion dans le jeu et va ravir ceux qui sont à la recherche d’une simulation de royaume où chaque décision et chaque combat pèsent dans la balance. De plus, tirer le meilleur des jeux précédemment cités et en faire un cocktail bien dosé n’est pas une mince affaire, puisque ce genre de jeux sont souvent très lourds à comprendre tant il y a de paramètres à prendre en compte, même si les développeurs ont tenté de rendre le genre plus accessible. Une chose est sûre, plusieurs dizaines d’heures de jeu seront nécessaires pour comprendre et maîtriser toutes les mécaniques proposées. Il ne reste plus qu’une chose à faire : conquérir votre nouveau territoire.