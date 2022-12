Earth of Oryn – Un prometteur kingdom-builder

Partons à la découverte d’Earth of Oryn, un jeu indé encore à l’état de développement, et qui s’annonce déjà fort prometteur. Il s’agit d’un city-builder ou plus exactement un kingdom-builder car au-delà de la construction, vous allez devoir gérer divers facteurs importants comme si vous étiez un monarque. Le jeu est en vue 3D isométrique, avec des graphismes en low poly qui lui donne un style assez unique et agréable à l’œil. Si les city-builder sont légion en ce moment, chacun essaye de se démarquer à sa façon et Earth of Oryn ne déroge pas à la règle.

Dans le jeu, vous allez avoir une trame narrative qui sera votre fil rouge pendant votre partie, cette campagne dépendra de la faction que vous aurez choisi, il y en aurait quatre lors la sortie du jeu et possiblement plus par la suite. Ce n’est pas tout, car le développeur souhaite offrir aux joueurs la capacité de créer des cartes, des personnages et même une campagne. Comme tout jeu de construction de ville, vous allez devoir construire vos bâtiments, cependant, vous avez la possibilité de construire avec des assets prédéfinis, comme c’est le cas le plus souvent, ou bien créer vous même des bâtiments grâce à des outils de construction assez poussés.

La gestion est bel et bien présente également que ce soit vos ressources, vos armées, vos citoyens ou bien encore votre façon de gouverner votre royaume, plusieurs problématiques seront à prendre en compte et autant d’outils pour réussir à prospérer dans votre aventure. Que vous soyez un dirigeant bienveillant ou un tyran sanguinaire, ce sont des choix qui impacteront inévitablement votre royaume.

Enfin, quelques détails sympathiques viennent s’ajouter à tout cela : un cycle jour/nuit et des intempéries dynamiques qui influencent la vie de vos citoyens. Naturellement, Earth of Oryn étant encore en développement, il est encore susceptible de changer. Il est d’ailleurs sur Kickstarter jusqu’au 16 décembre 2022 pour ceux qui seraient intéressés. Un jeu à surveiller pour tous les passionnés de jeu de gestion/construction.