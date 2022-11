Humankind – Un nouveau DLC dédié à la diplomatie

Sorti en fin d’année dernière, Humankind, dernier-né du studio français Amplitude Studios, a réussi à s’imposer dans le petit monde des jeux de stratégie 4X (Exploration, Exploitation, Expansion, Extermination) au point d’être vu comme un sérieux challenger à la licence culte Civilization. Accueilli avec des critiques positives, le titre a déjà reçu deux DLC mineurs introduisant successivement des factions de culture Africaine puis d’Amérique Latine, à la manière des « flavor pack » des jeux de Paradox Interactive.

Cette fois, le studio nous propose un DLC plus important avec Together We Rule (Ensemble nous gouvernons), introduisant de nouvelles mécaniques favorisant un gameplay davantage consacré à la diplomatie et la gestion des évènements internationaux. Voici un petit tour d’horizon des nouvelles mécaniques ajoutées :

Congrès de l’Humanité : Participez à un forum inter-empire qui permettra aux joueurs de voter des doctrines mondiales et résoudre ensemble les conflits internationaux. Peu importe la taille des empires, ils ont tous leur mot à dire dans l’ordre mondial. Cependant, leur poids sur la scène internationale dépendra de leur Pression, nouvelle devise du jeu.

L'ambassade : Utilisez ce nouveau quartier pour signer des accords bénéfiques pour les deux empires, comme des accords de formation ou de recherche conjointe. Vous pouvez aussi utiliser votre monnaie d'influence pour forcer un empire à prendre des mesures spécifiques à votre avantage, comme la réduction du soutien de guerre ou l'application de revendications.

Agents : Utilisez ces nouvelles unités pour avoir davantage de Pression diplomatique! Elles vous permettent également d'infiltrer, saboter et désinformer les autres empires. Vous avez trois types d'Agent : l'Émissaire, qui se déplace librement sur la carte, n'a aucune restriction diplomatique, obtient de la Pression diplomatique et influence les Peuplades ; l'Espion, spécialisé dans l'infiltration, et le Maître-espion, qui possède deux actions de sabotage supplémentaires.

L'affinité diplomatique : Six cultures bénéficient de la nouvelle Affinité Diplomatique permettant de jouer un rôle plus actif dans la diplomatie mondiale comme désarmer un territoire en seulement dix jours ou gagner passivement de la Pression diplomatique. Il s'agit des Sumériens, des Hans, des Bulgares, des Suisses, des Écossais et des Singapouriens.

En plus de ces nouvelles mécaniques, le DLC apporte six nouvelles merveilles, sept nouveaux peuples, quinze nouveaux évènements narratifs et plusieurs nouvelles musiques. Dans l’ensemble, le jeu de stratégie proposé par Amplitude Studios offre une expérience alternative aux Civilization. Et alors que Civilization VI pourrait encore recevoir un prochain DLC malgré son âge, on souhaite à la production du studio français un succès et une longévité similaire.

Together We Rule, troisième DLC du jeu Humankind, est disponible dès maintenant sur PC, Stadia, PS5 et PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.