Humankind obtient son premier événement avec le patch Fabius Maximus

Après avoir connu un véritable succès, Humankind a reçu sa quatrième grande mise à jour apportant de nombreux équilibrages et l’ajout de mods. Le titre d’Amplitude Studios débute en parallèle son premier événement saisonnier pour célébrer la Fête des Morts, ajoutant également du contenu pour ce 4X aux possibilités infinies. Afin d’améliorer l’expérience, le studio a fait part de son suivi sur de nombreux retours de sa communauté et travaille sur les points faibles du titre.

Ainsi, la mise à jour Fabius Maximus de Humankind apporte de nombreux réglages permettant par exemple de définir l’abondance des ressources sur la carte, mais également la possibilité d’affronter des adversaires inconnus grâce à l’option « persona aléatoire ».

L’ère néolithique a droit, quant à elle, à un équilibrage afin de ralentir la croissance et le pic de puissance en début de partie en retardant le passage à l’ère suivante. Désormais, vous obtiendrez moins de nourriture grâce aux sanctuaires et les mammouths seront bien plus puissants. Certaines cultures jugées trop puissantes ou trop faibles ont elles aussi droit à leur équilibrage afin de permettre aux joueurs d’essayer toutes les combinaisons possibles lors de leurs parties.

Alors que nos pensées se tournent déjà vers les événements saisonniers de Noël, l’événement dédié à la fête des morts de Humankind arrive après les autres et permettra de débloquer de nombreuses récompenses. Ce dernier sera divisé en deux chapitres et durera tout le mois de novembre, avec à la clé de nouveaux symboles, décorations et le préréglage d’avatar Catrina, visage emblématique de la culture mexicaine.

La mise à jour Fabius Maximus de Humankind est déjà disponible et vous pouvez profiter de l’événement saisonnier la « Fête des Morts » du 3 novembre au 30 novembre 2021. L’ajout de mods pour le titre permettra à la communauté de créer leur propre contenu pour le jeu. Les prochains patchs du jeu devraient continuer d’améliorer son gameplay. Retrouvez l’ensemble des ajouts issus de cette mise à jour à cette adresse.