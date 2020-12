Sakuna: Of Rice and Ruin – Une suite pour poursuivre la récolte ?

Généralement, la fin de l’année est propice à la mise en avant des succès et des échecs de l’année sous forme de tops/flops et au partage des listes d’œuvres indispensables à retrouver au pied du sapin, souvent les cartouches et disques avec les personnages les plus connus et les licences qui séduisent les plus petits comme les plus grands enfants. Mais puisque cette année n’a rien voulu faire comme les précédentes, nous souhaitons en profiter pour remettre un peu de vent dans les voiles d’un titre qui aura su attirer notre attention : Sakuna: Of Rice and Ruin, un jeu qui pourrait d’ailleurs bien profiter d’une suite…

Effectivement, il semblerait bien que le dernier titre d’Edelweiss ait réussi à convaincre. Doit-il son succès à sa direction esthétique lorgnant quelque part entre le style japonais traditionnel et le livre d’enfant ? À la richesse et au réalisme de ces phases d’agriculture peut-être (mettant à l’amende Harvest Moon, Story of Seasons et le king Stardew Valley) ? Ou simplement à la manière astucieuse d’associer le farming (littéral) avec le système d’exploration et de combat ? On ne sait pas, mais ça a fonctionné. Si ça a bien séduit notre Superman (Nico <3) lors de son test, le titre a aussi séduit un demi-million de personnes à travers le monde en un mois, propulsant du fait le titre au poste de meilleure réussite du studio depuis son ouverture en 2005.

Bref, une bonne nouvelle en appelant parfois d’autres, il semblerait qu’Edelweiss, généralement peu intéressé par la perspective de faire des suites, réfléchisse à la possibilité d’étendre l’univers de Sakuna et de ses potes. La nouvelle provient de NintendoEverything, une partie de ses employés ayant eu la possibilité de s’entretenir avec le directeur du studio. Lors de cette entrevue, satisfait par les retours des joueurs et de la critique plutôt positifs, le directeur a en effet évoqué la possibilité de développer une suite. Si la nouvelle a de quoi réjouir ceux qui, comme nous, ont été agréablement surpris, il ne faut cependant rien attendre dans l’immédiat, l’intéressé précisant ne pas en être là pour le moment.

Donc, nous le rappelons, si vous voulez vivre une expérience originale et basée sur un concept plutôt dépaysant pour cette fin d’année, nous vous recommandons chaudement de vous plonger dans Sakuna: Of Rice and Ruin, jeu que vous pouvez d’ailleurs trouver sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC depuis novembre.