Roots of Pacha de retour sur Steam sans son éditeur

Les raisons de la dispute ne sont pas claires. Le 13 mai dernier, à peine quelques semaines après sa sortie, Roots of Pacha, jeu de simulation de vie à l’époque préhistorique, disparaissait de Steam. Le développeur, Soda Den, et l’éditeur, Cryptivo, se fendaient alors chacun d’un tweet évoquant des dissensions autour des droits de l’œuvre et du partage de recettes, sans rentrer dans les détails. Deux semaines plus tard, Roots of Pacha est finalement de retour sur Steam, mais sans son éditeur.

C’est dans un communiqué conjoint que Soda Den et Cryptivo ont annoncé à la fois la reprise de la commercialisation du jeu et la fin de leur collaboration. Ils font état d’un différend résolu à l’amiable, se remerciant l’un et l’autre pour leur travail. Tout est bien qui finit bien donc, du moins en apparence.

pic.twitter.com/0KgWXTgXFt — Roots of Pacha – BACK ON STEAM! (@rootsofpacha) May 26, 2023

Bien sûr, Roots of Pacha est loin d’être le premier titre a faire l’objet d’un bras de fer concernant sa distribution. Ce qui est plus inhabituel, c’est que cela provoque un coup d’éclat après le début de celle-ci, d’autant qu’au moment où le jeu a été retiré de Steam, Soda Den a évoqué son étonnement et indiqué que cela avait été fait sans son consentement. Cryptivo faisait quant à lui état de sa perplexité vis-à-vis du studio, qui aurait voulu remettre en question son contrat juste après la sortie du jeu. Que cette révision soit justifiée ou non, elle révèle en filigrane les fragilités de l’industrie du jeu vidéo concernant l’encadrement de la propriété intellectuelle.

Ainsi, dans l’industrie du jeu console, le marché est in fine contrôlé par les fabricants en bout de chaîne. En situation de monopole, ils déterminent ce qui peut ou non être publié sur leurs machines, et à quelles conditions, ce qui place généralement les développeurs en position de faiblesse. Cependant, concernant les exclusivités PC (comme c’est le cas, pour l’instant, de Roots of Pacha) qui sont publiées de façon dématérialisée sur les stores, l’enjeu de la distribution est moins celui de l’accès au marché à proprement parler que de la promotion et de l’éditorialisation. Les studios peuvent donc être plus autonomes et sont en meilleure place pour négocier, ce qui peut facilement amener à des situations de conflit.

Nous n’aurons sans doute jamais le fin mot de l’histoire s’agissant de savoir si ce hiatus autour de Roots of Pacha résultait d’une incompréhension, d’un défaut de communication ou si l’un des acteurs a été de mauvaise foi. On peut néanmoins se réjouir de voir que le problème a pu être résolu rapidement et sans impacter durablement la commercialisation. Paradoxalement, cette affaire y aura peut-être même contribué en faisant largement parler du jeu…