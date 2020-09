Téléchargez un jeu gratuit Epic Games et recevez 10€ !

Non content de nous abreuver régulièrement en jeux gratuits (et pas des moindres, puisqu’après Watch Dogs 2, et avant l’excellent Piku Niku, c’est RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition qui est gratuit cette semaine), Epic Games fait encore plus fort en nous proposant de nous payer pour télécharger ses jeux gratuits !

C’est un peu l’expression “le beurre et l’argent du beurre” qui prend corps ! (Il y en a aussi une qui met en scène la crémière, mais elle est moins élégante…).

Ainsi, entre aujourd’hui et le 23 octobre, si vous téléchargez Rocket League sur l’Epic Games Store, vous recevrez automatiquement un bon de 10€ valable sur la boutique. Ce bon d’achat sera utilisable pour tout achat d’un minimum de 14,99€, à l’exception des précommandes ou de monnaie in-game (ceci n’est pas un bon plan pour des V-Bucks pas chers, désolé !).

Une façon d’inciter encore un peu plus les joueurs actuels de Rocket League à se tourner vers le launcher Epic Games. Le jeu se jouaient (et se joue encore) essentiellement sur Steam. Et s’il a été retiré de la boutique, les milliers de joueurs qui en ont une copie déjà installée sur leur machine s’y affrontent encore via leur compte Valve…

Rocket League est devenu free to play sur l’Epic Games Store le 23 septembre dernier, apportant au passage la progression cross-platform. Ainsi, vos résultats et inventaires seront maintenant partagés entre toutes les machines hébergeant le jeu (PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo Switch Online, Steam, et du coup, l’Epic Games Store). C’est chez Epic que se fait l’agrégation, la création d’un compte Epic est donc nécessaire pour profiter de cette feature.

De plus pour fêter l’arrivée du jeu chez Epic Games, un événement Rocket League X Fortnite a lieu en ce moment même permettant d’obtenir des objets à l’image d’un titre dans l’autre (des objets Fortnite dans Rocket League, et vice et versa, comme disais l’Anachorète hypocondriaque).