RICO London – Le jeu inspiré des buddy movie revient en juin

Après un premier opus sorti en 2019, le studio Ground Shatter nous annonce une fenêtre de sortie pour la sortie de RICO London ainsi que la liste des plateformes disponibles. Si vous aviez eu l’occasion de jouer à RICO, cette suite devrait vous permettre de retrouver l’ambiance buddy-movie des année 90, le tout en cel-shading.

À mi-chemin entre Max Payne et des titres comme Borderlands ou Void Bastards, RICO London nous renvoie à la nuit du passage au 21ème siècle. L’inspecteur Redfern a suivi la piste d’un trafic d’armes dans un bâtiment de la capitale britannique et décide de rentrer seule pour y faire régner la loi, sans l’autorisation de ses supérieurs bien évidemment.

Tout comme le premier opus, RICO London est un FPS en cel-shading dans lequel les gunfights nerveux seront rythmés par des passages en slow motion et des onomatopées servant à décrire les actions réalisées sur les ennemis que vous aurez réussi à abattre. Ainsi si vous aviez apprécié le côté visuel de Void Bastards et si vous êtes fans des buddy-movies des années 90 comme L’Arme Fatale, RICO London est fait pour vous.

Les différents niveaux du jeu seront représentés par les étages que vous escaladerez et il sera permis de récupérer de nouvelles armes afin de vaincre les ennemis les plus coriaces. De nombreuses capacités seront également mises à votre disposition afin de faciliter votre perquisition musclée dans l’immeuble londonien.

Et qui dit buddy-movie, dit forcément coopération et ça tombe bien, RICO London nous permettra de profiter de toute l’action qu’il propose en multijoueur en ligne mais également en local. Malgré l’omniprésence de la coopération en ligne, le local n’a pas encore dit son dernier mot et continuera d’égayer nos soirées entre amis.

Pour le moment, RICO London est prévu pour le mois de juin 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC. On vous laisse découvrir se nouveau trailer qui sent bon les années 90 et les meilleurs films d’action hollywoodiens de l’époque.