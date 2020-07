Void Bastards – Une date de sortie pour son édition PS4 et Switch

Après sa sortie en dématérialisé sur PC et Xbox One le 29 mai 2019, Just For Games annonce une version physique du jeu. Pour rappel, Void Bastards est un subtile mélange entre Rogue-lite et FPS dans lequel le joueur doit guider un groupe de prisonniers hors de la nébuleuse des Sargasses. Bien évidement, cette mission sera mise à mal par des ennemis aussi étranges que terrifiants. Il faudra donc faire les bons choix à bord du Void Ark : quels vaisseaux pillés, choisir le bon itinéraire ou encore quels ennemis combattre pour s’en sortir vivant.

Les trajets sur la carte galactique coûtent cher en ressources et ne peuvent être annulés, la gestion de la nourriture et du carburant est primordial pour avancer à travers la galaxie. Chaque décision sera alors lourde de conséquences et pourrait conduire à la perte de votre équipage. De plus, la génération procédurale des vaisseaux apporte une grande diversité dans les cartes visitées et demandera d’opter pour des stratégies différentes pour s’y déplacer.

Développé par le studio Blue Manchu composé d’ancien membres d’Irrational Games (rien que ça !), le jeu marque par sa direction artistique nous plongeant dans un comics de science-fiction et par son côté très stratégique qui fait de lui plus qu’un simple shooter. Void Bastards est prévue pour le 18 septembre 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il est possible de précommander le jeu dés maintenant ainsi que son Bang Tydy DLC inclus dans cette version physique. Ce dernier allonge de quelques heures la durée de vie du jeu qui tourne déjà autour des 10/15 heures. Vous pouvez donc d’ores et déjà précommander la version Switch ou la version PS4. Et voici le trailer pour celles et ceux qui ne seraient pas encore convaincus.