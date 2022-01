Le retour des grands événements de jeux vidéo au Canada

En ce début d’année 2022, l’espoir de retrouver les foules de passionnés est permis. Pour la communauté des joueurs, cela signifie bien sûr des tournois et autres événements à grande échelle. Dans les années qui ont précédé la pandémie, le Canada a commencé à apparaître comme un lieu idéal pour accueillir de tels événements. Il est en partie francophone et proche des États-Unis. Cette année, il semble y avoir des événements particulièrement intéressants, allant de la Retro Gaming Expo de Vancouver sur la côte ouest au Comiccon de Montréal dans l’est du Canada. Découvrez ci-dessous les principaux événements au Canada et ce qui a changé concernant les préparatifs de départ.

Les événements

Comme mentionné ci-dessus, depuis ses débuts en 2012, la Vancouver Retro Gaming Expo est devenue l’une des principales conventions de jeux du Canada. La prochaine convention est prévue pour le 25 juin 2022. Vous pourrez y trouver vos consoles et jeux rétro préférés ainsi que des objets de collection et bien plus encore. Les participants pourront également jouer gratuitement à leurs jeux classiques préférés, tels que Tetris. Profitez des spectacles musicaux, apprenez une chose ou deux auprès des conférenciers invités spéciaux et participez à l’un des tournois de jeux vidéo rétro.

Le Sommet international des jeux de Montréal (MIGS) est l’une des conventions de jeux les plus immersives et les plus importantes du pays. Cet événement annuel est conçu pour donner une exposition à l’industrie florissante du jeu vidéo au Québec, et il présente des centaines des meilleurs développeurs de jeux vidéo au monde. Les conventions de jeux de 2020 et 2021 se sont tenues en ligne et ont été diffusées en deux parties. La première partie de la convention se concentrait sur les carrières et l’éducation, tandis que la seconde partie était axée sur le développement commercial et la visibilité dans les médias.

La Dreamhack se tiendra à nouveau à Montréal en novembre prochain. Ses conventions de jeux vidéo ont eu lieu dans plusieurs pays au cours des 25 dernières années. Bien qu’il s’agisse d’une conférence sur les jeux vidéo qui divertira certainement les joueurs de consoles et les fans d’arcade, les conférences de jeux Dreamhack plus récentes se sont principalement concentrées sur l’esport. Les professionnels les plus respectés du secteur vous diront tout ce que vous devez savoir sur le dernier matériel et les lancements de jeux à venir. Essayez un jeu nouvellement sorti ou asseyez-vous et regardez les joueurs les plus talentueux.

Comment s’y rendre ?

Pour assister à l’un ou l’autre de ces événements, il est préférable d’être bien préparé afin de n’avoir à se préoccuper que de l’événement. Certains aspects des voyages ont été rendus plus difficiles depuis la dernière fois que vous avez voyagé, mais d’autres sont peut-être un peu plus faciles.

L’un de ces avantages aujourd’hui est que si vous êtes français ou belge, vous n’avez même plus besoin de demander un visa. La seule chose dont vous aurez besoin est de demander une AVE Canada. Ce qui est génial avec l’AVE, c’est qu’il peut être demandé et obtenu en ligne, et qu’il reste valable pendant cinq ans. Ce qui est idéal si vous voulez faire des apparitions récurrentes à ces tournois. Sinon, vous devrez vous inscrire à un test PCR dans les deux jours précédant votre départ. Une fois cela réglé, vous serez prêt pour une tournée pancanadienne et serez sûr de vous faire des souvenirs qui dureront toute une vie.