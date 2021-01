Resident Evil Village – Un showcase le 21 janvier avec du gameplay !

Voici une annonce qui va égayée les coeurs des fans de Resident Evil et plus généralement de survival-horror, puisque Capcom vient d’annoncer qu’un event vidéo autour de Resident Evil Village sera diffusé le 21 janvier prochain et sera présentée par Brittney Brombacher, figure médiatique du jeu vidéo connue chez les anglophones.

Au programme, une toute nouvelle bande-annonce, ainsi que la première véritable séquence de gameplay montrée et encore d’autres surprises que nous sommes impatients de découvrir. L’événement débutera donc le 21 janvier prochain à 23h en France. Ce sera aussi l’occasion de suivre les interventions de Peter Fabiano et de Tsuyoshi Kanoa, tout deux producteurs sur Resident Evil Village.

Ne manquez pas le Resident Evil Showcase le 21 janvier à 23h00 ! Rejoignez Brittney Brombacher (@BlondeNerd) pour une visite guidée de Resident Evil Village, avec un nouveau trailer, du premier aperçu de gameplay et bien d‘autres informations sur Resident Evil ! pic.twitter.com/hgakalEPbV — Capcom France (@capcom_france) January 14, 2021

Rappelons que ce dernier est en réalité Resident Evil VIII et se déroulera quelques années après les événements de l’opus précédent. On y retrouvera Ethan Winters, de retour en tant que héros principal, ainsi que Chris Redfield qui semble faire ici office d’antagoniste, même si cela semble être plus un leurre qu’autre chose ou en tout cas plus complexe qu’il n’y parait.

Le plot nous embarque dans une expédition menant a un village perché au milieu d’une montagne en Europe de l’Est peuplé de créatures inquiétantes, de sorcières et dont les puissants semblent liés aux expérimentations sur les armes biologiques, comme l’était Eveline dans l’épisode d’avant. On a qu’une hâte, en apprendre encore un peu plus, avec pourquoi pas l’annonce d’une démo jouable prochainement et surtout une date de sortie.

Le jeu sera toujours jouable en vue à la première personne, ne vous attendez donc pas à retrouver la caméra à l’épaule des deux derniers remakes et devrait être plus orienté action que son prédécesseur. Aussi, on ne sait pas, pour le moment, si la VR sera prise en charge, mais on imagine que ce sera le cas au moins sur PlayStation 5 vu le succès de l’opération sur l’épisode 7.

Resident Evil Village est attendu pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC dans le courant de l’année. Notons que des versions old-gen, comprenez sur PlayStation 4 et Xbox One sont bien envisagés par Capcom, mais le studio japonais ne préfère pas trop s’avancer sur ces dernières. Sage décision, surtout lorsque l’on voit dans quel bourbier est empêtré CD Projekt avec Cyberpunk 2077.