Resident Evil Village – 30 minutes pour vivre l’horreur sur PS4 et PS5

Une fois n’est pas coutume Sony a de nouveau négocié des exclusivités auprès de Capcom afin de garantir des avantages aux joueurs PlayStation. S’il y a quelque temps de cela nous vous annoncions la possibilité de profiter d’une première démo en exclusivité pour les joueurs équipés de PlayStation 4 et 5, sachez que la seconde démo vient enfin d’ouvrir ses portes mais seulement pour 24h ! Ainsi le temps presse pour les fans qui voudraient découvrir un nouvel environnement de Resident Evil Village qui se dote d’un nouveau trailer pour l’occasion.

Il faut avouer que c’est assez compliqué de s’y retrouver avec ces démos de Resident Evil Village tant ces dernières se sont multipliées au fil des mois. Si la toute première démo était une exclusivité de la PlayStation 5 et faisait plus office de démo technique, les suivantes proposent aux joueurs de découvrir le gameplay de manière complètement libre pour une durée de 30 minutes. De plus, pas d’exclusivité à la next-gen cette fois mais bel et bien ouvert au plus grand nombre avec la possibilité d’y jouer sur PlayStation 4.

Ainsi la première démo nous permettait de découvrir la zone du village, notre équipe ayant d’ailleurs livré ses impressions sur cette zone, ce week-end ce sera le château que l’on pourra visiter et avec toutes les horreurs qui s’y cachent. Pour les plus impatients d’entre vous, cette seconde zone ne sera disponible qu’à partir de 19h et jusqu’à 3h du matin. Les retardataires auront donc largement le temps de la télécharger avant l’ouverture des portes du château.

Et pas de panique pour les personnes n’ayant pas pu profiter de la zone du village, elle sera de nouveau disponible en même temps que le château de 2 au 3 mai pour l’ultime démo qui permettront aux joueurs de profiter du jeu pendant 1 heure ! Si le village avait déjà eu un certain effet lors de sa découverte, le château va nous offrir une vision à la fois enchanteresse et terrifiante, comme nous le montre la nouvelle bande-annonce diffusée par Capcom.

Resident Evil Village est prévu pour le 7 mai 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Stadia.