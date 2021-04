Resident Evil Village – Nos impressions sur la démo “Village” sur PS4 Pro

La hype est à son maximum, les influenceurs et la presse ne parlent que de ça, la dernière démo de Resident Evil Village, ou en tout cas sa première partie intitulée “Village”, a été disponible pendant un court laps de temps pour les joueurs PlayStation. D’une durée d’une demi-heure, elle permettait de découvrir une toute petite partie des lieux de l’action, ainsi que quelques particularités de ce nouvel épisode de la saga, sans néanmoins trop en montrer.

Est donc arrivée l’heure de vous en parler et de vous livrer nos impressions sur cette version d’essai que nous avons testé sur PlayStation 4 Pro.

On l’attendait beaucoup cette démo de gameplay de Resident Evil Village, tellement que l’on avait réellement peur d’être déçu par ce qu’elle nous proposerait et si elle est finalement assez courte, demandant bien moins d’une demi-heure pour être bouclée, elle offre néanmoins un bel aperçu de quelques mécaniques de gameplay qui ne manqueront pas de rappeler quelques souvenirs aux vieux fans de la saga.

Elle nous propose donc de faire un petit tour dans le village du jeu, juste avant qu’Ethan ne gagne le fameux château de Lady Dimitrescu. On commence à côté d’un petit cimetière pour finir dans une baraque dans laquelle se déroulent des événements dramatiques mettant en scène la mort de quelques villageois jusque là survivants au fléau s’étant abattu sur leurs lieux de vie.

Un épisode plus narratif ?

Resident Evil VII avait la particularité d’être bien plus narratif dans sa première partie que dans sa deuxième, et encore, beaucoup d’éléments de narration advenaient au début de l’aventure et lors de quelques moments clés dont nous ne parlerons pas ici. Néanmoins, le scénario avait tendance à s’essouffler assez vite et passer à côté de son propos à cause de clichés trop présents et un rythme plus haché.

L’histoire n’ayant jamais été une des forces de la saga, cela ne nous avait pas trop dérangés, même si Capcom avait fait des efforts pour rendre l’écriture bien moins nanardesques, chose que l’on reconnait comme réussie. Il restait néanmoins de nombreuses faiblesses, comme un personnage principal trop effacé et un dernier acte expédié et donc bien moins intéressant. Il manquait aussi ce lien avec les épisodes précédents qui rendaient la surprise finale bien moins pertinente.

Avec Resident Evil Village, Capcom semble vouloir continuer sur la même lancée, avec un personnage d’Ethan peut-être plus expressif et surtout pas mal de cut-scenes. Pour tout vous dire, la moitié de la démo en est composée et l’écriture parait même plutôt pas mal, quoiqu’un peu artificielle parfois, utilisant de ficelles et clichés éculés, comme en témoigne cette petite vieille femme intrigante et paraissant un peu folle que l’on croise en début et fin de périple.

L’exploration semble être l’une des composantes premières de Village, qui nous invite à visiter les lieux, les maisons des habitants, et fouiller un peu partout pour trouver de quoi survivre dans cet enfer. Nos faits et gestes sont néanmoins assez bridés dans cette démo, qui nous place sur un rail, alors que l’environnement semble bien plus vaste, notamment parce qu’il est sûr que nombre de portes fermées que l’on croise ne le seront pas dans la version finale.

Aussi, il se dégage de cet endroit une ambiance aussi froide que son cadre enneigé, il semble figé dans le temps et on a réellement l’impression de se retrouver dans un bled paumé qui a raté le train de la modernité. Ça pue la mort et le sang et les lieux semblent isolés de tout, plongés dans un chaos palpable peuplé de créatures qui guettent le moindre de nos faux pas pour fondre sur nous telle une lionne en chasse. La direction artistique est franchement réussie et promet beaucoup pour la suite.

Quand Resident Evil 4 refait surface

Alors que beaucoup de joueurs demandent un remake de l’incroyable épisode 4 de la franchise, il se pourrait bien que Resident Evil Village comble une partie de leurs attentes. On y retrouve en effet, et comme on s’en doutait, quelques mécaniques de jeu issues de cet opus emblématique qui marqua une révolution pour la franchise, et plus généralement pour le jeu vidéo.

Cela commence par l’inventaire qui est totalement calqué sur celui auquel on avait eu droit en 2005, et cela va jusqu’aux trésors que l’on peut trouver un peu partout (et parfois bien cachés), notamment sur les ennemis abattus qui droppent aussi comme dans Resident Evil 4 quelques objets. On a même dû tirer sur une statue pour récupérer un diamant, voilà qui rappelle des souvenirs.

Autrement, le marchand n’étant pas présent dans la démo, on n’a pu expérimenter ni le système d’achat/vente, ni la possibilité d’améliorer les attributs d’Ethan, ainsi que ceux de son armement, mais là encore cela très proche de ce que l’on a connu avec Léon. Le reste, des gunfights à la progression, est plutôt calqué sur le dernier épisode canonique en date.

La visée se veut tout de même plus souple et Ethan un peu plus rapide dans l’exécution de ses mouvements, on peut maintenant enjamber des obstacles et même nous barricader dans une maison pour repousser les quelques loups-garous qui errent en ces lieux. Dans la démo, ils sont au nombre de 3 et sont vifs, agressifs et se battent aussi bien à coups de griffes qu’avec des armes blanches. Notre héros quant à lui se défend avec ce qu’il a, un pistolet, un fusil à pompe et même une mine qui inflige des dégâts dévastateurs.

On a aussi pu essayer quelques autres features du titre, notamment quelques mécaniques liées aux énigmes, très classiques au demeurant, ou encore fabriquer quelques objets. On avait aussi possibilité d’aveugler nos assaillants en explosant des sacs de farine quand ils s’en approchaient, ou encore de nous barricader dans une vieille baraque pour nous mettre à l’abri et tuer les lycans de l’intérieur en sécurité, sachant que se barricader n’offre qu’une sécurité provisoire.

En bref, Resident Evil Village nous a laissé une très bonne impression manette en main et en plus de cela c’était franchement joli, le RE Engine se montre encore une fois techniquement très solide, même sur PS4 Pro. Version réellement emballante et qui nous a totalement rassurés, même si en mode résolution le jeu est un peu moins fluide et souffre de quelques saccades absentes en mode performance.

Cette première incursion dans Resident Evil Village nous a totalement conquis. Capcom a clairement pour aspiration de nous proposer là l’un des épisodes les plus ambitieux de la saga, comme en témoignent des mécaniques de gameplay reprenant parmi les meilleures idées de la saga. Reste à voir encore une fois ce que cela donnera dans la durée, notamment au niveau du scénario et du rythme.

Car on se souvient tous d’un Resident Evil VII qui s’essoufflait dans sa dernière partie, et même si bien différent, car ici l’exploration, la profondeur de jeu, la mise en scène et le gameplay semblent plus approfondis, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Néanmoins, cette démo Village nous a mis l’eau à la bouche et on a encore plus hâte aujourd’hui de mettre nos mains sur la version finale du jeu.

Rendez-vous la semaine prochaine pour notre compte rendu de la démo “Château”.