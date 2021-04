Resident Evil Village – Une démo accessible plus longtemps

À bientôt une semaine de la sortie de Resident Evil Village, les informations se succèdent de plus en plus vite puisque la seconde démo a été rendue disponible pour les heureux possesseurs des consoles PlayStation. Quid de cette démo ? Nous voici donc comme dans la toute première démo Maiden, en pleine errance dans le château de Lady Dimitrescu. La démo nous montre très clairement la puissance du moteur RE Engine puisque les décorations intérieures sont tout simplement bluffantes, et la demeure nous semble aussi glauque que splendide.

Et puisque nous parlons de la démo, n’oubliez pas que la démo complète pour toutes les plateformes d’une durée d’une heure sera disponible à la date du 2 mai 2021 en Europe. Pour le coup, rien de nouveau, mais une information de taille a été communiquée par Capcom. Certains joueurs ont signalé que 24 heures d’accès à la démo semblait particulièrement court, c’est pourquoi l’éditeur a décidé de rallonger le temps d’accès. Oui, oui, vous avez bien lu ! Au lieu des 24 heures initialement annoncées, la démo de soixante minutes sera disponible pour une durée totale de huit jours. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas vous essayer à ce Resident Evil Village.

La démo regroupant les parties “Village” et “Château” vous offrira la possibilité de visiter ces deux lieux et vous proposera deux expériences de jeu aussi distinctes l’une que l’autre. Préfèrerez-vous les grands espaces et la confrontation aux lycans tout en faisant face à la détresse des villageois ou bien les couloirs plus restreints du splendide château de Lady Dimitrescu, avec ses goules qui hantent la cave, prêtes à planter leurs crocs dans votre peau ?

Dans tous les cas, peu importe le lieu, ceux qui hantent ces lieux maudits souhaiteront la bienvenue à Ethan Winters comme il se doit…