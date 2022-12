Remnant II sort de l’ombre durant les Game Awards

Remnant: From the Ashes s’était fait un nom dans le petit cercle des looter-shooter exigeant, notamment grâce à la présence de son mode coopération et le fait que les affrontements, le monde et les ennemis croisés étaient générés de façon procédurale. Durant la cérémonie des Game Awards, les fans furent ravis d’apprendre l’existence d’un Remnant 2 à l’aide d’un sombre trailer dans lequel priment l’action et la mort.

Au programme : du nouveau côté biomes, ennemis avec bien sûr une histoire inédites acompagnée du retour de la génération procédurale, que ce soit pour vos assaillants, les PNJ, les loots et les boss, sans oublier la coopération jusqu’à trois joueurs, véritable point fort du premier opus. En plus de tout cela, l’équipe promet une plus grande liberté dans la gestion des classes grâce à des archétypes retravaillés et plus riches.

Dans le sombre monde de Remnant 2, les joueurs seront amenés à surmonter de nombreux défis, parfaire son équipement sera incontournable pour rivaliser avec des ennemis toujours plus forts et plus nombreux. Ils pourront, à plusieurs, construire des builds complémentaires afin d’obtenir différents bonus pour eux-même ou leur équipe pour rendre la bataille plus équitable dans un monde où la mort n’est jamais très loin.

Le cœur du gameplay reste le même avec des affrontements au corps-à-corps et à distance, permettant d’appréhender les combats de la meilleure des manières et ainsi éviter de finir entre quatre planches. De plus, les joueurs pourront avoir recours à différents pouvoirs et bonus pour inverser la tendance et inspirer la peur aux ennemis qui leurs barreront la route.

Vous l’aurez compris, Gunfire Games et Gearbox Publishing se replongent avec plaisir dans le monde de Remnant afin de proposer, avec ce Remnant 2, une réelle mise à niveau de tout les aspects du titre original. Pour savoir si les efforts investis dans la suite se ressentiront réellement, il faudra tout de même attendre 2023, sans plus de précision, sur PC, PS5 et Xbox Series.