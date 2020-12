Obtenir le remboursement de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One

Une déception à la hauteur de l’attente. Voilà comment nous pourrions résumer la sortie de Cyberpunk 2077 sur consoles de gen’ actuelle. Un échec essentiellement graphique, le jeu étant d’excellente facture sur bien des aspects. Un constat amer pour CD Projekt qui aura sorti son bébé bien trop tôt, et qui pour palier à la déconvenue globale des joueurs propose un remboursement de Cyberpunk 2077 pour ceux le souhaitant. Une manipulation pour laquelle nous n’avions que peu de détails, et que nous avons essayé de rendre plus clair pour vous.

NDLR : Nous vous donnons quelques conseils pour pouvoir accéder à un éventuel remboursement de Cyberpunk 2077 dans le Playstation Store et le Microsoft Store, bien que nous ne puissions pas garantir que le processus fonctionne à 100%. En effet bien que la société de production ait assuré qu’elle acceptait les retours, il se peut que les intermédiaires ne soient pas spécialement ravis de l’opération freinant ainsi les procédures.

Demande de remboursement de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store

Au cas où vous voudriez vous faire rembourser du titre développé par CD Projekt acheté sur le store de la PS4/PS5, il y a une série de détails que vous devez prendre en compte et que nous avons consulté sur le site officiel de la société :

“Après avoir acheté ce type de contenu sur le PlayStation Store, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la date d’achat pour demander un remboursement. Si vous avez commencé à télécharger ou à lire le contenu acheté, vous ne pouvez pas être remboursé, sauf si le contenu est défectueux.”

Ce point est très important, car bien que nous ayons 14 jours pour renvoyer Cyberpunk 2077, certains y auront sans doute déjà joué annulant de ce fait le droit de remboursement. Cependant certains utilisateurs se sont plaints que le titre est défectueux, un fait reconnu par CD Projekt et qui malheureusement ne sert pas de raison suffisante pour autoriser le remboursement du titre.

https://twitter.com/mgs2master2/status/1338533404615135235?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1338533404615135235%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clubic.com%2Fmag%2Fjeux-video%2Factualite-24935-cyberpunk-2077-sony-et-microsoft-refusent-le-remboursement-du-jeu-pour-de-bonnes-raisons.html

Demande de remboursement sur le store de Microsoft

Chez Microsoft, les modalités sont malheureusement plus opaques et beaucoup moins claires, ainsi on ne peut que vous recommander de faire une demande de remboursement rapide, car plus attendrez, plus il est probable que votre demande soit rejetée. Toutefois, il n’y a rien d’indiqué sur le fait d’avoir lancé le jeu ou non, comme l’indique les CGV du service :

L’envoi d’une demande ne garantit pas un remboursement.

La plupart des achats ne sont pas remboursables après 14 jours.*

Ainsi dans les deux cas de figures, le titre est remboursable uniquement si vous n’avez pas encore lancé le jeu. Un constat triste sur lequel CD Projekt n’a aucun contrôle, preuve encore une fois d’une communication à côté de la plaque de la part du studio polonais.