Rainbow Six: Siege – Jouez gratuitement pour tester la nouvelle opération

Alors que tout le monde attend avec impatience la sortie de Rainbow Six: Extraction, Ubisoft continue d’enrichir son titre multijoueur à succès Rainbow Six: Siege. En effet, la saison 4 de l’année 6 est déjà disponible avec l’opération High Calibre et comme d’habitude, un nouvel agent rejoint le roster, avec une capacité spéciale redoutable. Ainsi, la nouvelle agente à rejoindre l’équipe des défenseurs est Thorn, équipée de son Rasopulseur s’accrochant aux surfaces et libérant des lames tranchantes dans toutes les directions dès qu’un ennemi passe à proximité. Elle pourra également utiliser comme armes principales le UZK50Gi et le M870, ainsi que les 1911 TACOPS et C75 Auto comme armes secondaires. Cette nouvelle opératrice sera très utile pour piéger des zones et empêcher l’équipe adverse d’avancer trop vite sur les différents points stratégiques des différentes cartes.

À l’occasion de la sortie de l’opération High Calibre, la carte Outback a eu droit à une refonte importante afin de la rendre plus compétitive, avec le changement de nombreuses salles, mais également la modification de certains sites de bombes. De plus, un changement de taille dans la couleur des équipes a été effectué puisque désormais, les couleurs par défaut sont le bleu et le rouge, sachant que cette dernière sera toujours destinée à l’équipe adverse. Cette initiative vient apporter plus de clarté et devrait faciliter la prise en mains des nouveaux joueurs. En effet, Ubisoft souhaite toujours attirer plus de monde sur son FPS et nous savons combien il est difficile de rejoindre un titre aussi compétitif plusieurs années après sa sortie. Pour ce faire, le studio n’hésite pas à solder Rainbow Six: Siege couramment dans l’année ou à proposer le titre gratuitement durant une durée limitée.

Ainsi, Rainbow Six: Siege aura droit à une nouvelle période gratuite du 2 au 6 décembre 2021 sur PC, PS5,PS4, Xbox Series et Xbox One. Durant cette période, vous aurez accès à tous les modes et toutes les cartes. Cependant, tous les agents ne seront pas disponibles. Si vous souhaitez connaître toutes les nouveautés ajoutées avec l’opération High Calibre, vous pouvez retrouver le patch-notes complet à cette adresse.