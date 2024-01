Rabbit R1, AI Pin – Les nouveaux gadgets tech peuvent-ils se passer des jeux vidéo ?

Le CES 2024, le salon de la tech, a fermé ses portes il y a une dizaine de jours, et l’une des conclusions que l’on peut tirer de ce qui y a été présenté est que les ingénieurs cherchent activement à remplacer notre bon vieux smartphone !

On a beaucoup parlé de l’AI Pin, signé de la start-up Humane, fondée par deux anciens de chez Apple, dont Imran Chaudhri, le créateur de l’interface utilisateur de l’iPhone (les petites vignettes qui représentent les applis, c’est lui !). Gadget « wearable », c’est une sorte de smartphone dépouillé de son écran. On le porte comme un gros badge, on lui parle comme à Siri, et il répond soit à l’oral, soit, et c’est ce qui a beaucoup fait parler, en projetant une petite image dans la paume de la main qu’on sera venu placer devant l’accessoire.

La projection, c’est un peu pour la frime ; la vraie révolution est dans la dose d’intelligence artificielle, notamment en termes langagiers, qu’on a injecté dans la machine, de façon à pouvoir interagir dans la plus naturelle des langues, sans risque de se voir répondre une fois sur deux « je suis désolé, je n’ai pas compris».

Pas très loin de l’AI Pin, une autre start-up a lancé le Rabbit R1, un petit appareil rétro-futuriste (designé par ceux-là même qui ont dessiné la petite console Playdate – les deux machines ont clairement un air de famille !) qui vise lui aussi à venir remplacer nos smartphones. Si AI Pin affichait clairement (c’est le cas de le dire) son absence d’écran, c’est d’un autre organe vital des smartphones dont se passe le Rabbit R1 : les applis !

Également boosté à l’intelligence artificielle, le Rabbit R1 promet de comprendre de nombreux types de demandes pour y répondre le plus naturellement possible, sans que nous ayons besoin de lancer telle ou telle appli, sans même que ces applis ne soient installées dans la machines : c’est le Rabbit R1 qui, apprenant nos habitudes, les contrôlera dans le cloud, sans même qu’on ne le voit faire. Transport, shopping, repas, musique… Le Rabbit R1 promet de prendre en charge la plupart des missions que l’on confie d’habitude à nos smartphones.

Mais la plupart, ce n’est pas l’intégralité. Et l’absence d’écran, ou le choix d’en arborer un particulièrement minimaliste chez Rabbit, risque d’handicaper ces nouveaux petits appareils, notamment en interdisant la possibilité de jouer dessus.

Un détail ? De toutes façons, des appareils qui s’adressent avant tout à des « pros », gros consommateurs d’assistants personnels ? Peut-être. Mais souvenons-nous que le jeux vidéo, sont aujourd’hui la première industrie culturelle mondiale, question revenus, avec une croissance qui semble inarrêtable, et qu’on a encore constaté en 2023 malgré l’inflation généralisée. L’année dernière, le jeu vidéo, c’était 184 milliards de dollars, dont la moitié a été dépensée sur mobile.

Si, de notre point de vue hexagonal, le joueur mobile reste très casual et, caricaturalement, ce monsieur qui joue à Candy Crush dans le métro, dans certains pays est-asiatiques comme l’Inde ou la Chine, c’est aussi sur mobile qu’on trouve les « gamers ». Preuve en est le succès de PUBG Mobile (1,65 milliard de dollars en 2023 !) ou la présence en Chine de plusieurs références de mobiles « gaming » (comme les appareils Nubia ou la gamme dédiée de Xiaomi), quand chez nous, les téléphones Asus ROG font figure d’anomalie.

Des gamers mobiles qui se comptent en centaines de millions, et qui ne seront probablement par prêts à abandonner leur smartphone pour un accessoire sans écran, sans possibilité de jouer. Il y a fort à parier que comme pour l’appareil photo compact ou le lecteur MP3, ces ogres que sont les smartphones finissent par avaler les assistants dopés à l’IA, sans trop de considération pour leurs boitiers. Dans un avenir plus ou moins proche, Apple ou Google rachèteront, ou copieront, Rabbit OS, et l’on pourra alors commander naturellement une pizza sans passer par l’app, c’est-à-dire sans quitter notre instance de Genshin Impact !