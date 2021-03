Qualcomm préparerait une concurrente à la Switch !

On connait Qualcomm en tant que fondeur, leader mondial du chipset mobile. C’est en effet lui qui fabrique les processeurs Snapdragon qui équipent énormément de nos smartphones. Ambitieuse, la société américaine se serait lancé un nouveau défi de taille : débarquer sur le marché des consoles.

C’est le site Android Police, corroboré par le rédac’ chef du site XDA, qui relaie la nouvelle. Qualcomm serait en train de travailler sur une console portable dédiée à faire tourner la ludothèque Android. Parmi les infos partagées par Android Police, on apprend que la machine tournerait sous Android 12, supporterait la 5G, et possèderait… une paire de contrôleurs détachables.

En gros, une Switch qui ferait tourner les jeux de téléphone, ou un téléphone qui ressemblerait à une Switch.

L’idée est loin d’être idiote. On sait qu’en Asie, le mobile représente la plus grosse part du gâteau jeu vidéo, et que si la Switch s’en sort aussi bien, c’est aussi de par son format. Des jeux comme PUBG, Fortnite ou Genshin Impact effacent les frontières entre le gaming traditionnel et le jeu sur téléphone. On pourrait presque dire que tout ce qui manque au gaming mobile, ce sont des manettes !

Alors, Qualcomm viendrait combler ce vide et remporterait la mise ? Sauf que des manettes pour jouer sur téléphone, on en trouve déjà des tonnes. Asus a sorti son propre téléphone gaming avec des contrôleurs détachables façon Joy-Con, la gamme Moto Z de Lenovo proposait un module qui transformait les téléphones en consoles portables, et récemment, Razer s’est illustré en sortant le Kishi, une manette universelle pour mobiles inspirée du pad Xbox, avec en ligne de mire les abonnés au Game Pass qui profitent du catalogue sur Android via le cloud gaming…

Reste que les smartphones haut de gamme, permettant de jouer avec tous les curseurs à fond sont encore (très) chers. Là pourrait être l’argument de Qualcomm, qui prévoirait de proposer sa console autour des 300$, soit le prix d’un petit appareil de moyenne gamme (les Samsung Galaxy A, ou Sony Xperia 10…). C’est aussi le prix d’une « vraie » Switch, cela dit…

On salue l’initiative et la prise de risques, et on est impatient de voir à quoi la machine va ressembler (si elle finit par sortir), mais quand on parle de consoles Android, on ne peut s’empêcher d’avoir une petite pensée pour le projet Ouya…