Night Shift, de Puppet Combo – Le jeu vidéo indépendant s’invite au cinéma

Dans le monde des jeux indépendants, les créateurs ont exploré divers styles visuels pour concilier contraintes budgétaires et liberté artistique. Le pixel art reste une référence incontournable, mais un autre style s’est imposé ces dernières années, en particulier du côté de l’horreur : le style « PS1 ». Un retour aux sources, inspiré de l’esthétique des premiers jeux 3D de la PlayStation, qui à l’époque représentaient une véritable révolution.

Cette direction artistique permet de s’émanciper des contraintes techniques tout en profitant de l’ambiance que pouvait procurer les jeux rétro sortis principalement sur PlayStation 1. Le studio Puppet Combo en est un adepte, sa particularité est que ses inspirations ne sont pas seulement nées des jeux-vidéos, mais aussi du cinéma des années 80, comme l’indique par le développeur lui même dans sa présentation :

Un studio de jeux vidéo inspiré par les films d’horreur et les slashers de l’ère VHS des années 80, ainsi que par les jeux de survival horror rétro en low poly.

D’Unity au 16 mm

Quand le développeur disait s’inspirer des séries B des années 80, on ne pensait pas qu’il irait jusqu’à en produire lui-même. Après plusieurs années à sortir des jeux de tous horizons, que ce soit façon Resident Evil ou en vue subjective, il y a chez Puppet Combo une volonté d’expérimenter, de tester des approches différentes du genre. C’est justement avec toutes ces idées en tête que le développeur a décidé de passer derrière la caméra, en proposant cette fois un film adapté de l’un de ses jeux.

La boucle est bouclée ?

Le film Night Shift est l’adaptation directe du jeu éponyme sorti en 2018, disponible uniquement via Patreon. L’histoire reprend sensiblement la même que celle du média original, ainsi qu’on peut le voir dans la description officielle du métrage :

Se déroulant dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, Night Shift suit Debra, une étudiante qui accepte à contrecœur un emploi de caissière de nuit après la disparition mystérieuse d’un collègue. Ce qui commence comme un simple travail de routine se transforme rapidement en paranoïa, en terreur et en folie sanglante alors qu’un tueur implacable se rapproche.

Proposer un film basé sur un jeu aussi peu connu était une chose peu aisée, mais c’est aussi la preuve qu’avec un peu de liberté, une idée peut rapidement prendre forme. Le film a été diffusé durant le mois d’octobre dans quelques salles, elles aussi pour la plupart indépendantes, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et sur les réseaux sociaux, son créateur avait même lancé un appel pour le projeter dans davantage de cinémas. Night Shift, le film, devrait sortir en version dématérialisée d’ici 2026, pour l’instant sans date précise.