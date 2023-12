PS5 Pro – Les rumeurs confirmées ?

Cet été, nous nous faisions le relais de rumeurs évoquant une PS5 Pro en projet chez Sony. Le genre de rumeurs qui naissent avant même la sortie de la console en version « day one »… Cependant, la cote de confiance de l’insider à l’origine de ces bruits de couloirs (en l’occurrence, Tom Henderson, de keytogaming.com) nous avait donné envie d’y croire un peu plus cette fois. Et il semble qu’en effet, Henderson avait visé juste et que nombre de ces informations se confirment…

Ainsi, selon RedGamingTech, qui anime un fil X (ex-Twitter) et une chaîne YouTube, la console serait bien prévue pour sortir fin 2024. Elle serait construite autour du même processeur que la console actuelle, soit octo-coeur Zen 2, qui serait néanmoins cadencé autour des 4Ghz (contre 3,5Ghz actuellement). Le GPU (le processeur graphique) toujours conçu conçu sur mesure bénéficierait d’une belle mise à jour, profitant de l’architecture RDNA3 (actuellement RDNA2), qui pourrait offrir à la machine un meilleur traitement du Ray Tracing et des images interpolées. La console resterait poussée par 16GB de RAM en GDDR6, comme le modèle que nous connaissons.

Enfin, les rumeurs les plus optimistes (dont RedGamingTech) évoquent un possible doublement des performances du moteur Tempest Engine, responsable du rendu sonore de la console (…afin de justifier l’achat des écouteurs hors de prix, ajouteront les cyniques).

Une mise à jour qui tomberait à pic pour les précommandes de GTA VI ! D’ailleurs, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, maison mère de Rockstar Game, avait laissé entendre lors d’une interview donnée à GamesIndustry.biz au printemps dernier qu’il espérait voir une évolution des consoles (Xbox Series X et PS5) pour la sortie de GTA VI. Cependant, si les aspects techniques révélés étaient bien ceux de la future PS5 Pro, l’impact sur les jeux risque d’être assez modéré. C’est aussi ce que regrette de nombreux joueurs, critiquant la timidité de cette potentielle mise à jour (Même CPU, même quantité de RAM, bien que boostée en termes de vitesse de transfert…).

Des informations qu’il faut de toutes façons toujours prendre avec des pincettes, certaines données techniques (que, par conséquent, nous n’avons pas relayées) ayant déjà été « débunkées ». Comme une montre cassée qui donne l’heure exacte deux fois par jour, il semble en tous cas que certains commentateurs criant à la PS5 Pro chaque mois depuis la sortie de la PlayStation 5 originale vont finir par avoir raison…!