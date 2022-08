Est-il temps de passer à la PS5 et comment se la procurer ?

Au lancement de la PlayStation 5, il n’y avait pas beaucoup de jeux permettant de tester les capacités de la nouvelle console. Certes, il y avait des mises à niveau next-gen pour les jeux PS4 existants, mais ils n’ont pas été développés avec les capacités de la PS5. Tout change avec la sortie de God of War: Ragnarök. Votre PlayStation 5 est-elle prête ? Vous n’en avez pas ? Il est peut-être temps de sauter le pas. Les places de marché numériques comme Eneba peuvent vous offrir une PS5 d’occasion ou neuve par le biais de leur marché C2C.

Qu’est-ce que le C2C et pourquoi devez-vous vous y intéresser ?

Encore aujourd’hui, en raison de la pénurie de puces, la PS5 reste une console rare. Sony promet d’augmenter la production, mais il reste à voir si cela se produira réellement. C’est là que les places de marché C2C peuvent vous aider. C2C signifie Customer to Customer (client à client), ce qui signifie que vous pouvez trouver une PS5 neuve ou n’importe quoi d’autre auprès d’autres joueurs qui sont prêts à se séparer de leurs biens précieux.

Avec les places de marché C2C, vous pouvez facilement acheter des consoles, des jeux et de nombreux accessoires de jeu neufs ou d’occasion. C2C propose des prix abordables pour différents budgets.

Je suis satisfait de ma console actuelle, pourquoi changer ?

De nombreux jeux sont encore développés pour la PS4 et la PS5 et vous n’êtes peut-être pas prêt à passer à la version supérieure. Mais vous devriez ! La PlayStation 5 dispose d’un disque dur SSD qui raccourcit considérablement les temps de chargement des jeux. La PS5 peut également exécuter des jeux en résolution 4K et à 60 images par seconde. Et n’oubliez pas le ray tracing. En plus de cela, jouer avec une manette DuelSense avec retour haptique vous entraîne dans le jeu à un niveau complètement différent. Il suffit de demander à tous ceux qui l’ont !

Si les capacités de la console ne suffisent pas, répondez à la question suivante : combien de temps pensez-vous que Sony va continuer à sortir des jeux sur la PS4 ? Ne voulez-vous pas survivre à Ragnarök, visiter Poudlard ou vous frayer un chemin à travers Manhattan dans Spider-Man 2 sur une console next-gen ? Regardez FIFA. La technologie HyperMotion est une exclusivité next-gen. Et devons-nous vous rappeler Cyberpunk 2077 ? Le passage à la PS5 est une évidence !

À quoi vais-je jouer sur ma nouvelle PS5 ?

Commençons par God of War: Ragnarök, déjà mentionné, l’un des jeux les plus attendus de l’année. Ensuite, Hogwarts Legacy fascinera tous les fans de Harry Potter. Spider-Man 2 et Wolverine, développés par le bien-aimé Insomniac, sortiront l’année prochaine, ainsi que Final Fantasy XVI. Si vous venez de choisir une PS5, vous pouvez déjà jouer à Miles Morales, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls, Returnal et de nombreux jeux tiers.

La liste ne cesse de s’allonger pour une somme tout à fait remarquable, mais saviez-vous que le prix des jeux PS5 d’occasion sur les places de marché C2C est beaucoup plus bas ? Vous pouvez obtenir des copies physiques beaucoup moins chères auprès d’autres joueurs qui les ont déjà terminées !

Vous n’avez pas le budget nécessaire ? La PS4 est toujours dans le coup !

Si vous ne souhaitez pas encore passer à la PlayStation 5 ou si vous n’avez pas le budget nécessaire, vous pouvez toujours vous procurer une PS4 bon marché. Oui, les PS4 sont aujourd’hui moins chères que jamais, et il existe de nombreux jeux auxquels vous pouvez jouer sur la console last-gen. Certains d’entre eux sont même devenus les meilleurs jeux jamais réalisés. Vous pouvez également trouver d’excellents jeux PlayStation 4 sur les places de marché numériques, sous forme de disques d’occasion ou de téléchargements numériques.

La mise à niveau vers la PlayStation 5 est inévitable si vous voulez tirer le meilleur parti de la console de jeu et profiter d’exclusivités de haut niveau. En passant au crible les places de marché numériques comme Eneba, vous pourrez trouver les meilleurs prix pour cette console très demandée. Toutefois, si vous n’êtes pas prêt à acquérir une PS5 ou si vous souhaitez simplement découvrir la gamme de jeux Sony, vous pouvez vous procurer une PlayStation 4 d’occasion et de nombreux jeux bon marché pour n’importe quelle console.