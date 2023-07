PS Plus Extra et Premium – Juillet en fête ?

Dans un tout petit peu moins d’une semaine, le 18 juillet prochain plus précisément, les abonnés aux paliers Extra et Premium du PS Plus pourront réclamer leur dû. Alors quels titres s’ajouteront aux Alan Wake Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War et Endling arrivés dans le cadre de forfait Essential il y a quelques jours ?

Ce mois-ci, comme tous les autres mois d’ailleurs, certains titres se démarqueront forcément des autres, et ce, pas pour les mêmes raisons. Le jeu coopératif et à succès de Josef Farès, It Takes Two, lui, attirera le joueur par la réputation élogieuse qui le suit depuis sa sortie. Celui qui n’aura pas eu encore l’occasion de s’essayer au GOTY de 2021 (du moins si l’on se fie à la récompense obtenue aux Game Awards) pourront sauter le pas dans à peine quelques jours.

D’un tout autre genre, il y aura Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3, lequel sera certainement accueilli d’un mauvais œil par les adhérents, qui auraient certainement voulu voir un autre nom plus qualitatif à sa place. Car oui, bien qu’il ne nous dit pas grand chose, il est difficile de voir en lui qu’un simple produit marketing visant à surfer sur la vague des films, qui (bien heureusement) semble maintenant s’essouffler, le dernier Fast X n’ayant visiblement pas réussi à fédérer son public.

Outre ces deux-là, en ce qui concerne les autre offres extra, on remarquera la présence d’un Bob l’éponge, du shooter à l’ambiance cyberpunk avec The Ascent, du muso avec Dynasty Warriors 9 et Samurai Warriors 5 ou encore Sniper Elite 5 et le très apprécié Undertale. Quant au reste, la liste est à retrouver ci-dessous :

Titres Extra

It Takes Two – PS4, PS5

Sniper Elite 5 – PS4, PS5

Snowrunner – PS4, PS5

World War Z – PS4, PS5

The Ascent – PS4, PS5

Undertale – PS4

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – PS4

Melty Blood: Type Lumina – PS4

Dysmantle – PS4, PS5

Circus Electrique – PS4

Dynasty Warriors 9 – PS4

Samurai Warriors 5 – PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R – PS4, PS5

Et ce n’est évidemment pas tout. Du moins, pour les détenteurs d’une formule Premium. Il y a encore les classiques, lesquelles restent encore bien trop peu fournies. Cependant, deux de ces titres feront certainement plaisir aux fans de Twisted Metal. Et, plus exactement, il s’agira des deux premiers opus de la série sortis sur PS1 en 1995 et 1996. Une initiative qui n’est pas fortuite, puisqu’elle coïncide plus ou moins avec la prochaine arrivée (le 27 juillet prochain) de la série TV portée par Anthony Mackie, dont la bande-annonce (rapportée en bas de page) vient tout juste de paraître.

Titres Premium