Twisted Metal – Une série prometteuse ?

The Last of Us était le premier essai de PlayStation Productions dans le monde de la télé. Et il faut croire que, malgré quelques voix mécontentes, à l’instar de celles qui ont crié au « wokisme » après la diffusion du troisième épisode, l’essai a été assez concluant. En même temps, c’est assez normal au regard du poids qu’a acquis la licence avec les deux opus respectivement sortis en 2013 et 2020. Ce qui n’est pas forcément le cas de la franchise aujourd’hui concernée par cet article. Que l’on s’entende bien, on ne dit pas qu’elle est complétement inconnue du grand public, c’est même le contraire. Mais, bien qu’elle ait une renommée à faire valoir, il ne serait certainement pas faux d’affirmer que Twisted Metal jouit d’une moins grande réputation à l’heure actuelle.

La confirmation pour Sony ?

Initiée en 1995 sur PS1, la série de jeux vidéo Twisted Metal a accueilli plusieurs suites, d’abord de manière régulière, puis de façon de plus en plus espacée jusqu’à sa disparition en 2012. Ce suivi, preuve de son succès, n’a toutefois pas profité à tous, car si les deux premiers opus ont eu droit à une parution européenne, ce ne fut pas le cas avec les deux suivants, lesquels ne s’avancèrent de fait que sur les plateformes américaines. Il ne faudra attendre que 2001 pour revoir la saga de « jeux de combat motorisé » revenir sur le vieux continent avec l’épisode Black.

Compte tenu de cela, il n’est pas peu dire que Twisted Metal parle beaucoup plus au public américain qu’à d’autres. Mais, aujourd’hui, qu’en est-il ? Bien que quelques rumeurs fassent état d’un nouvel épisode vidéoludique, ce ne sera pas dans le domaine qui l’a vu naître qu’elle fera son retour, mais sur petit écran avec un show télévisé annoncé depuis quelques temps déjà et porté par des acteurs tels qu’Antony Mackie (Avengers) et Will Arnett (Arrested Development). Le premier incarnera John Doe, quant au second, il devra composer avec le rôle du clown tueur psychopathe, Sweet Tooth… du moins, vocalement parlant. Physiquement, le personnage empruntera les traits du catcheur Samoa Joe.

Une nouvelle adaptation donc qui arrivera en juillet sur les ondes américaines (rien n’est encore décidé pour la France) et qui peut aujourd’hui se targuer de quelques courtes images plantant assez bien le décor. L’univers ainsi présenté est désolé, apocalyptique à la Mad Max et comporte même une touche légèrement dérangeante avec l’apparition du tueur susmentionné dans les tous derniers instants de la vidéo. Et, honnêtement, tout cela arrive à intriguer. Mais, en même temps, on peut se demander si la proposition de PlayStation Production parviendra à être convaincante.

Évidemment, sur un plan scénaristique, on ne attendra pas quelque chose d’explosif de la part de quelquechose qui ne ne peut se résumer qu’en une baston de voiture. Pour cause, tous les jeux ont la même construction (ou presque) : un homme nommé Calypso organise un tournoi à l’issue duquel un souhait sera accordé à son vainqueur. Ce n’est donc qu’un prétexte pour s’envoyer sur la tronche. En revanche, il y a peut-être quelque chose à faire avec son univers réputé pour son humour noir. Pour réussir à séduire, la série devra donc marcher sur un terrain où violence et absurde arriveront à créer un mélange particulièrement déjanté. Et pour ça, elle pourra compter sur les hommes derrière Deadpool et Zombieland. Y arriveront-ils ? Curieux de le voir.