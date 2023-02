The Last of Us de nouveau victime de review bombing

Haut de ses trois épisodes diffusés, la série The Last of Us (disponible sur Prime Video) est un véritable succès. L’adaptation du célèbre jeu vidéo signé Naughty Dog est pour le moment une prouesse sur bien des aspects. Naturellement, nous attendrons la fin de la première saison avant de détailler notre avis complet. Mais au-delà de la médiatisation, une polémique a germé depuis son troisième épisode intitulé « Long Long Time ». Ce dernier subit actuellement ce qu’on appelle un review bombing. Pour faire simple : des utilisateurs notent sévèrement l’œuvre sur des sites dédiés (comme Metacritic ou IMDb) dans le but de la descendre et de véhiculer un message de mécontentement. Situation déjà connue de la saga qui n’en est pas à sa première campagne. The Last of Us Part II (le jeu vidéo) a déjà eu affaire à de tels agissements à cause de la direction inattendue de son scénario.

Pourquoi une telle colère ? Que se passe-t-il dans cet épisode pour causer autant de mauvaises notes ? Pour répondre à ces questions, il faudra nécessairement spoiler, donc nous vous conseillons de quitter ces lignes si vous ne l’avez pas encore visionné. « Long Long Time » surprend dans sa narration. L’épisode met en lumière le personnage de Bill, rescapé d’une ville fantôme à la suite de l’épidémie. Dans la série, l’homme tombe follement amoureux d’un autre survivant en quête de refuge.

On suit ainsi les belles années d’un couple à la recherche de la beauté de la vie dans un monde qui peine à survivre, une parenthèse enchantée plus que bienvenue qui nous rappelle que la vie est belle, qu’elle mérite qu’on s’y accroche. Un moment nécessaire pour mieux apprécier le combat de Joel. Mais non, pour certains, l’amour ne suffit pas. Pour certains, afficher un couple homosexuel dans leur saga est une honte. Et même s’ils se cachent derrière l’excuse de la réécriture pour justifier leur réaction, ils n’en restent pas moins des homophobes à l’inquiétante étroitesse d’esprit.

Comme pouvait nous l’expliquer Slate dans son récent article, l’épisode 3 de The Last of Us est miraculeux. La saga dépasse son statut de jeu vidéo pour tendre vers un objet culturel doté de ses propres valeurs. Valeurs qu’on partage ici. Drôle de coïncidence, le titre de l’épisode fait directement référence au morceau de l’artiste Linda Ronstadt dont on retrouve une partie des review bombers sur la cover de l’album.