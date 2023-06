PS Plus Essential – Quoi de bon pour le mois de juillet ?

Plus d’une semaine après la publication des jeux destinés aux abonnements, dont la liste était notamment portée par Rogue Legacy 2, Sony s’avance de nouveau vers nous avec le saint trio de premiers titres à s’ajouter en juillet prochain dans le cadre du forfait PS Plus Essential. Après une aventure dans le monde des samouraïs avec Trek to Yomi, une excursion dans l’univers des dinos ou même un essai sur le terrain de NBA 2K23, les adhérents au service auront désormais droit à trois expériences teintées d’action, de mystère et de « poésie ».

Et donc parmi les premiers softs prévus pour arriver le 4 juillet prochain (et mis à disposition jusqu’au 31), on retrouvera l’antépénultième opus de la franchise Call of Duty : le dénommé Black Ops Cold War sorti en 2020, lequel n’a apparemment pas fait une grande impression sur son public.

Aux côtés de ce jeu de guerre de chez Activision, les abonnés pourront également compter sur un jeu des plus intéressants. Intéressant parce que d’une certaine façon, il vient de faire l’actualité. Alan Wake Remastered pourra en effet permettre aux joueurs qui ne l’ont pas encore fait de plonger dans l’univers noir et mystérieux proposé par Remedy avant de pourquoi pas plonger dans sa suite prévue pour octobre prochain. Quant au dernier titre, il s’agira d’Endling, une sorte de fable écologique qui propose à son participant de s’aventurer dans une terre dévastée par l’activité humaine, en compagnie de renards.

Une fournée qui trouvera grâce à vos yeux ? Si oui, il faudra donc patienter encore une semaine (en fait, un peu moins) pour les ajouter à votre collection, que ce soit dans leur version PS4 ou PS5. En attendant, il vous reste encore du temps (jusqu’au 4 juillet donc) pour récupérer les offres PS Plus de juin si ce n’est pas encore fait.