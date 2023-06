PS Plus Extra et Premium – La nouvelle fournée annoncée

La mi-mois étant passé nous revoilà donc à mettre en avant la nouvelle liste de jeux réservés par Sony aux abonnements Extra et Premium. Mais, pas seulement, puisque le géant japonais a profité de l’occasion pour faire parvenir une annonce, laquelle survient à point pour fêter le premier anniversaire du lancement du PS Plus nouvelle version.

On ne sait pas exactement quand il sera lancé exactement, mais la firme teste actuellement le cloud Streaming pour les jeux PS5. Cela concernera donc tout le catalogue mis à disposition par le service, mais aussi les versions d’essai ainsi que certains titres achetés dans leur format numérique, cela va de soi. Dès lors, le but semble avant tout de mettre le joueur (et à fortiori l’abonné) dans le confort, en lui évitant de télécharger directement le jeu sur sa console ou autre support de stockage. Et vu les poids toujours plus lourds des sorties, cette initiative ne peut être que bienvenue.

Mais, pour l’heure, ce sont les nouveaux titres réservés aux abonnés qui nous intéressent aujourd’hui. Quels jeux succèderont donc, mardi 20 juin, à la précédente fournée de mai portée par le gros Ratchet and Clank: Rift Apart, se joignant à l’occasion à l’offre Essential qui a permis la venue de Trek to Yomi, Jurassic Park Evolution 2 et NBA 2K23 ?

Là encore, on a une autre grosse production, qui, cette fois-ci, est le fait d’un studio qui a fait très récemment l’actualité pour avoir orchestré une petite conférence : Ubisoft. De fait, il s’agit du dernier (et peu apprécié de la majorité) Far Cry 6. À ses côtés, le Souls-like Soulstice, le très apprécié roguelite Rogue Legacy 2, qui paraîtra d’ailleurs sur PlayStation le même jour, ou encore Deus Ex: Mankind Divided. Quant aux souscripteurs Premium seulement, il remarqueront dans la catégorie des classiques quatre nouveaux jeux parmi lesquels se trouve l’épisode PSP Killzone: Liberation, ainsi qu’une version d’essai pour WWE2k23. Voici la liste complète des titre de juin :

Jeux PS Plus Extra

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS5, PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

ELEX II (PS5, PS4)

Far Cry 6 (PS5, PS4)

Forager (PS4)

Hundred Days: Wine Making Simulator (PS5, PS4)

Inscryption (PS5, PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

MX vs. ATV Legends (PS5, PS4)

My Friend Peppa Pig (PS5, PS4)

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (PS5, PS4)

Rogue Legacy 2 (PS5, PS4)

Redout II (PS5, PS4)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

The Talos Principle Deluxe Edition (PS4)

Thief (PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS5, PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Jeux PS Plus Premium

Herc’s Adventures (PS1)

Worms (PS1)

Killzone: Liberation (PSP)

Autre information : pour célébrer la première année des nouvelles formules, Sony prépare un petit événement qui se tiendra du 20 au 30 juin. Cela se traduira par exemple par la distribution de fonds d’écran gratuits ou encore pas des avatars personalisés. Et puis, dans la foulée (le week-end du 24 juin prochain), un essai gratuit aux jeux multijoueurs sera accordé aux non-abonnés. Pour plus de détails, on vous invite à vous rendre sur le PS Blog.