PS Plus – Du basket, des dinosaures et un samouraï pour juin

Sony prépare le début du mois de juin en faisant la traditionnelle annonce des titres Essential de ce nouveau mois. Et peut-être certains abonnés auraient pu, pourquoi pas, espérer que le géant japonais fête le premier anniversaire de sa nouvelle formule avec quelques jeux de choix. Est-ce le cas ? Eh bien, tout dépendra du joueur concerné et de sa propension vidéoludique, évidemment.

Au début de ce mois de juin, la formule Essential proposera, comme de coutume, trois nouveaux titres, lesquels auront pour objectif de faire vivre trois expériences bien distinctes. On aura ainsi de la compétition sportive avec NBA2k23, on vivra parmi les dinosaures avec Jurassic World Evolution 2 et on nous donnera même l’occasion d’arpenter le sol d’un Japon féodal avec Trek to Yomi. Des jeux qui seront récupérables à partir du 6 juin prochain, et ce, jusqu’au 3 juillet.

Des univers et genres bien distincts qui ne seront pas forcément au goût de tout le monde, surtout si l’on considère qu’il faut avant tout avoir des dispositions particulières pour les deux premiers cités. Car oui, si l’on est pas fan de basketball ou de la licence Jurassic Park – et qui plus est amateur de jeu de gestion pour ce dernier -, il sera difficile d’y trouver un quelconque intérêt. En revanche, pour Trek to Yomi, cela pourrait être un peu différent. Certes, la notation (notamment visible sur Metacritic) n’est pas vraiment en sa faveur, cependant le jeu édité par Devolver aura très certainement suscité un vif intérêt avant même sa sortie de mai 2022. Et cette apparition dans le PS Plus pourrait très bien décider ceux qui ne l’auront pas encore approché à franchir le pas.

Maintenant que cela est fait, il ne reste plus qu’à attendre de voir ce que nous réserve Sony pour les autres paliers. Le mois de juin sera-t-il aussi attrayant que le mois dernier, où on a pu voir un très gros soft, soit le dernier Ratchet & Clank: Rift Apart – lequel prépare actuellement une arrivée sur PC – parmi la liste des jeux Extra ? Et du côté des classiques réservés à la formule Premium, assisterons-nous à l’ajout de jeux cultes, à l’instar du Dino Crisis qui semble nous être promis depuis le lancement de ce nouveau PS Plus ? Réponse à la mi-juin.